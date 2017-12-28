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    ‘Rejim o bölgede ateşkesi ihlal ediyor’

    Uğur ERGAN / ANKARA
    28.12.2017 - 00:49 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE ve Rusya’nın insani yardım koridoru üzerinde çalıştığı öne sürülen, Suriye’de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesiyle ilgili Türk güvenlik birimlerinin hazırladığı “Doğu Guta’daki durum” başlıklı rapor, insani durum açısından endişe verici bilgiler içeriyor.

    Rapora göre, rejim güçleri 22 Temmuz-18 Aralık 2017 tarihleri arasında 15 bin 609 kez ateşkes ihlali yaptı.

    119’u hava, geri kalanı kara saldırısı olmak üzere yapılan ihlaller neticesinde 424 kişi yaşamını yitirdi, bin 803 kişi yaralandı.

    Rapora göre bölgeye insani yardım kapsamında getirilen malzemeler, silahlı gruplar ile iltisaklı tacirler tarafından karaborsa fiyat üzerinden sivillere satılıyor.

    Raporun son bölümünde de, rejimin yaptığı askeri müdahalelerin masada daha fazla koz almaya yönelik hamleler olduğu vurgulandı.

    Doğu Guta Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan anlaşmaya göre dört çatışmasızlık bölgesi arasında yer alıyor. 

    Etiketler: Suriye , gazetehaberleri
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