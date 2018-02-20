Rejim güçleri Afrin’e girdi mi girmedi mi?

KONTROL DIŞI GRUPLAR

Edinilen bilgilere göre, Halep’ten gelen milis grupları, 30 araçlık bir konvoyla bölgeye girmeye çalıştı. Ancak top atışlarıyla bu konvoy geri döndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, YPG ile Esad güçleri arasında anlaşma olmadığı belirtiliyor. Putin ve Ruhani Ankara’nın endişelerini anladıkları kaydediliyor. Girmeye çalışan konvoyun kontrol dışı güçler olduğu ifade ediliyor.

Hürriyet’e konuşan üst düzeyi bir kaynak, “Abartıldığı gibi bir şey yok. Bunlar kontrol dışı gruplar” dedi.