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    Rejim güçleri Afrin’e girdi mi girmedi mi?

    HANDE FIRAT - ANKARA
    20.02.2018 - 22:51 | Son Güncelleme:

    Rejim güçlerinin Afrin’e girdiği iddiaları gündeme geldiğinden beri Ankara teyakkuzda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hem de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye sonuçlarının ağır olacağını söyledi. Putin “Yaptığımız anlaşmanın arkasındayız, bizde böyle bir bilgi yok” dedi. Ruhani’den de benzer yanıt geldi. Ancak dün Şii milis gruplarının harekâtı Ankara’nın bir kez daha trafiğini hareketlendirdi.

    Rejim güçleri Afrin’e girdi mi girmedi miKONTROL DIŞI GRUPLAR

    Edinilen bilgilere göre, Halep’ten gelen milis grupları, 30 araçlık bir konvoyla bölgeye girmeye çalıştı. Ancak top atışlarıyla bu konvoy geri döndürüldü.

    Edinilen bilgilere göre, YPG ile Esad güçleri arasında anlaşma olmadığı belirtiliyor. Putin ve Ruhani Ankara’nın endişelerini anladıkları kaydediliyor. Girmeye çalışan konvoyun kontrol dışı güçler olduğu ifade ediliyor.

    Hürriyet’e konuşan üst düzeyi bir kaynak, “Abartıldığı gibi bir şey yok. Bunlar kontrol dışı gruplar” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , tsk , türkiye , suriye , son dakika
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