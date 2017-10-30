Reina'ya bir darbe daha!

Geçtiğimiz yıl yılbaşı gecesi Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’ya silahlı saldırı düzenlenmiş, 39 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de 10 Aralık 2016 tarihli Beşiktaş’taki terör saldırısından kıl payı kurtulan Reina’nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’tı. Fatih Çakmak’ın ailesi geçtiğimiz günlerde Reina gece kulübü işletmesi Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ’ye 1 milyon TL’lik maddi ve 200 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Fatih Çakmak

Ailenin avukatları tarafından İstanbul İş Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Reina işletmesinden, oğullarının vefatı nedeni ile uğradıkları destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle anne Aytan Çakmak için 500 bin ve baba Hasan Çakmak için de 500 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon TL’lik maddi tazminat talep edildi. Ayrıca anne ve baba için 50’şer in TL, Çakmak’ın kardeşleri Mehmet Çakmak, Zafer Çakmak, Ahmet Çakmak ve Erkan Çakmak için de 25’er bin TL olmak üzere toplamda 200 bin TL manevi tazminat istendi.

Davalı işletmenin, dava süresince mallarını üçüncü kişilere devrederek, davacıların haklarına kavuşmasının önemli ölçüde zorlaştırma ihtimalinin bulunması nedeni ile davalı şirkete ait varsa araç ya da taşınmazların kaydına tedbir konulması da talep edildi. Davalı işletmenin mallarını kaçırma ihtimali bulunduğu, hali hazırda Reina isimli işyerinin kapatılarak yıkıldığı ve şirket merkezinin de saldırıdan sonra değiştirildiği vurgulandı.

'İŞLETMECİ KOÇARSLANGÜVENLİK ZAAFİYETİNİ AÇIKÇA SÖYLEDİ'

Dilekçede, 1 Ocak 2017 tarihinde Abdulkadir Masharipov tarafından saat 01:15 sıralarında yaptığı saldırı dolayısıyla, Reina’da güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirtildi. İşletme sahibi Mehmet Koçarslan’ın saldırının hemen ardından, “Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. Göz göre göre bu olay meydana gelmişti” diyerek olayda güvenlik zafiyeti olduğunu açıkça söylediği ifade edildi.

'REİNA İŞLETMESİ OLAYDA KUSURLU'

Dilekçede, “Saldırı olabileceğinin daha önceden kendilerine bildirilmiş olduğu halde ilgili yerlere bilgi ve bildirimde bulunmayarak, gerekli güvenlik önlemlerini alınmasını sağlayamayan Reina işletmesinin olayda ağır ihmali ve kusuru bulunmaktadır. Saldırgan hiç bir zorlayıcı engelle karşılaşmadan doğrudan eğlence merkezinin ön kapısından içeri girmiştir. Halbuki teknolojik gelişmelere uygun olarak olası bir saldırı durumunda devreye girebilecek özel kapı ve engeller bulundurulması gerekirken, hiçbir caydırıcı tedbir alınmamış durumdadır” denildi.

Bu nedenle söz konusu güvenlik zaafiyetinden dolayı Fatih Çakmak’ın hayatını kaybetmesi nedeni ile Reina isimli eğlence merkezini işleten Mels Turizm Otelcilik'in Çakmak’ın ailesinin uğradığı maddi ve manevi zararlardan sorumlulukları olduğu kaydedildi. Davanın ilk duruşması İstanbul İş Mahkemesi’nde 8 Kasım 2017 tarihinde görülecek.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, yılbaşı gecesi Ortaköy’deki Reina adlı gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlanarak, saldırgan Abdulkadir Masharipov’un “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Nitelikli şekilde kasten öldürme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 540 yıldan 2 Bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede, saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen şanıklar İlyas Mamaşaripov, , Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert’in aynı suçlardan 40’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 548 yıldan 2 Bin 385 yıla kadar hapisleri talep edilmişti. Diğer 52 sanığın ise ‘anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisleri talep edilmişti. Sanıklar 11 Aralık 2017 tarihinde Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları’ndaki duruşma salonunda ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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