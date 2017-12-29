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    Reina’nın sahibi dava açtı... 15 milyon TL istiyor

    Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA)
    29.12.2017 - 17:51 | Son Güncelleme:

    ÜNLÜ gece kulübü Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçen yılbaşında 39 kişinin hayatını kaybettiği 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Valiliği’nden talep ettiği terör tazminatının reddedilmesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi’nde 15 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

    Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçen yılbaşında terör saldırısına uğrayan işletmesinin zararının giderilmesi için talepte bulunduğu İstanbul Valiliği’nden ret yanıtı alınca 5’i maddi 10’u manevi olmak üzere 15 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

    Koçarslan’ın avukatı Aycan Bölükbaşıoğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Valiliğin gerekli tedbiri almadığı, saldırı sonrası işletmenin yeniden açılmasına onay vermediği, bu nedenlerle de marka değerinin zarara uğratıldığı belirtildi.

    "İFLAS TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

    Dilekçede, "Saldırı sonrası durum ve koşullar tamamen müvekilin aleyhine değişmiştir. 700 işçi işsiz kalmış, tazminatlarını almak için icra takibi başlatmıştır. Yüzlerce dava devam etmektedir. Müvekil, 2017’de işletmeden hiçbir gelir elde edememiştir. İşletmede görevli personelin ücretini ve iş akdini feshedenlerin tazminatları dahi ödeyemez duruma gelmiştir. Terör saldırısından önce alt kiracılarla ve rezarvasyon yapanlarla yapılan sözleşmeler gereği ağır yükümlülük altına girmiştir. İflas tehlikesiyle karşı karşıyadır " denildi.

    VALİLİĞİN TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETMESİ ÜZERİNE AÇILDI

    Davalının (İstanbul Valiliği"’nin ağır kusurunun olduğu iddia edilen dilekçede, "Saldırı nedeniyle müşterinin kafasındaki imaj bozuldu. Ticari itibarı çok büyük darbe aldı. Rezervasyonlar iptal edildi. Yapılan sözleşmeler feshedildi. Ayrıca çeşitli basın ve yayın organlarında gerçek dışı çıkan haberlerle işletmeye karşı bir nefret oluşturuldu. Davalı idarenin (Valilik) maddi tazminat talebimizi reddetmesi üzerine manevi tazminat talebiyle birlikte iş bu davayı açmak zorunda kaldık" ifadesine yer verildi.

    "TOPLAM ZARAR 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

    Dilekçede kar ve mal kaybı ile marka değer kaybının 1 milyar dolar olduğu belirtilen dilekçede, "Maddi ve manevi olarak müvekkilin zararı 1 milyar dolardır. Ancak bu rakam tahmin ettiğimizin çok altındadır. Maddi ve manevi zararlarımız bilirkişi marifetiyle tespit edilecektir" denildi.

    ŞİMDİLİK 15 MİLYON TL’LİK DAVA....

    Dilekçede, "Fazlası saklı kalmak kaydıyla davalıdan asıl alacağımız olan 80 milyon TL tutarındaki tazminatın şimdilik 5’i maddi, 10’u manevi olmak üzere 15 milyon TL’lik tazminatın müvekkile ödenmesine karar verilmesini talep ederiz" denildi. İdare mahkemesi tarafından incelenen dilekçenin işeme konulduğu öğrenildi.

     

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    Etiketler: yılbaşı
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