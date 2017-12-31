Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Reina’da 3 dinden dualarla anma

    Reina’da 3 dinden dualarla anma

    Eyüp SERBEST - İSTANBUL
    31.12.2017 - 20:04 | Son Güncelleme:

    Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi, 3 semavi dinde edilen dualarla anıldı. Kanada, Mısır, Avusturya ve Filistin Başkonsolosları da saldırının gerçekleştiği yere çelenk bıraktı.

    2017’nin ilk saatlerinde Reina’daki yılbaşı kutlamaları sırasında eğlenirken silahlı saldırı kurbanı olan 39 kişi, dün gece kulübü önünde düzenlenen törenle anıldı. Ölenlerin üzerlerinde Türk bayrakları olan fotoğrafları gece kulübünün kapısına konuldu. Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği anma etkinliğinde ölenler için lokma dağıtıldı.

    Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon, Mısır Başkonsolosu Nermeen Afifi Metwally, Filistin Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib. Avusturya Konsolos Muavini Felix Bigl, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Levon Zekiyan, Türk Musevi Cemaati’ni temsilen Ortaköy Sinagoğu Başhahamı Rav Naftali Haleva, Rum Patrikhanesi’ni temsilen Peder Pasios, Reina’nın kapısına çelenk bıraktı. Daha sonra Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi din adamları ayrı ayrı dualar okudular.

    Reina’da 3 dinden dualarla anma

    Reina’da hayatını kaybeden Ayhan Arık’ın ağabeyi Tarık Arık, “Bunu yapanlar Müslüman olamaz. Bir dine mensup da olamaz. Bir Müslüman olarak onlardan utanıyorum” dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.
    2017’nin ilk saatlerinde elinde tüfekle Reina gece kulübüne gelen DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov, rastgele ateş açmış ve 39 kişinin ölümüne, 79 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Saldırıdan sonra İstanbul’da yakalanan Abdülkadir Masharipov’a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , dua
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri