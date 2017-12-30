Reina saldırısında ölen Mehmet Kerim Akyıl için Belçika’da terör anıtı

DEAŞ terör örgütünün 2017’nin ilk saatlerinde eğlence merkezi Reina’da gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden birisi de 23 yaşındaki Belçika vatandaşı Mehmet Kerim Akyıl’dı. Akyıl’ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Belçika’nın Houthalen kasabasında defnedildi. Belçika’da yaşayan bir işçi çocuğu olan baba Ali Akyıl, oğlunun tatilde tanıştığı arkadaşını ziyaret etmek Türkiye’ye gittiğini, doğrudan uçuş olmadığı için yılbaşı gecesini İstanbul’da geçirdikten sonra sabah uçağıyla Diyarbakır’a gitmeyi planladığını söyledi.

BİR KAÇ SAAT KALACAKTI

Oğlunun birkaç saat geçirmek için İstanbul’da bulunduğunu dile getiren Akyıl, “Oğlum, dünya insanıydı, her tarafı gezmeyi, görmeyi severdi. Allah kimseye böyle bir acıyı vermesin. Yavrumu kaybettim, her an her saniye aklımda” dedi. Akyıl, oğlunun ölümünün ardından Houthalen Belediyesi ile orada yaşayan yabancı ve Türk ailelerin teröre karşı dayanışma gösterdiğini, kendilerine destek verdiğini dile getirerek, oğlunun adına fidan dikildiğini de anlattı. Houthalen Belediyesi’nin saldırının birinci yılında terör mağdurlarına destek vermek, teröre karşı dayanışmayı ve terörden korkulmadığını göstermek için hazırladığı anıtta Mehmet Kerim Akyıl’in ismi yazacak. Anıt Houthalen’de 3 Ocak’ta düzenlenecek törenle açılacak