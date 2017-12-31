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    Reina kurbanları 3 dinin dualarıyla anıldı

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    31.12.2017 - 14:57 | Son Güncelleme:

    REİNA’daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi, 3 semavi dinde edilen dualarla anıldı. Kanada, Mısır, Avusturya ve Filistin Başkonsolosları da saldırının gerçekleştiği yere çelenk bıraktı.

    2017’nin ilk saatlerinde Reina’da hayatını kaybeden 39 kişi ile yaralanan 79 kişi, dün gece kulübü önünde düzenlenen törenle anıldı. Hayatını kaybedenlerin, üzerlerinde Türk bayrakları olan fotoğrafları gece kulübünün kapısına konuldu. Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği anma etkinliğinde ölenler için lokma dağıtıldı.

    Reina kurbanları 3 dinin dualarıyla anıldı

    Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon, Mısır Başkonsolosu Nermeen Afifi Metwally, Filistin Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib. Avusturya Konsolos Muavini Felix Bigl, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Levon Zekiyan, Türk Musevi Cemaati’ni temsilen Ortaköy Sinagogu Başhaham’ı Rav Naftali Haleva, Rum Patrikhanesi’ni temsilen Peder Pasios saldırıda hayatını kaybedenler için Reina’nın kapısına çelenk bıraktı. Daha sonra Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları ayrı ayrı dualar okudular.

    Reina kurbanları 3 dinin dualarıyla anıldı

    Reina’da hayatını kaybeden Ayhan Arık’ın ağabeyi Tarık Arık, “Bunu yapanlar Müslüman olamaz. Bir dine mensup da olamaz. Bir Müslüman olarak onlardan utanıyorum” dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Alemdar da saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.

    40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANIYOR

    2017’nin ilk saatlerinde elinde tüfekle Reina gece kulübüne gelen DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov, rastgele ateş açmış ve 39 kişinin ölümüne, 79 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Saldırıdan günler sonra yakalanan Abdülkadir Masharipov’a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

    Reina kurbanları 3 dinin dualarıyla anıldı

     

    Etiketler: yılbaşı
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