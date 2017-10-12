Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki gerilim artıyor

Gazeteci Reha Muhtar, ikizlerinin annesi Deniz Uğur 2010 yılında ayrılırken bir protokol imzalamıştı. Protokol gereği ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz’in velayeti 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar da kalacaktı. Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur’un çocuklarını istediği zaman Muhtar’ın yalısında görebileceği ve yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı. Deniz Uğur’un daha sonra bu protokole itiraz etmesi sonucu İstanbul Aile Mahkemesi’nde velayet davası açılmıştı. Uğur’un talebi ile gizlilik kararı alınan davanın bugün görülen duruşmasında Deniz Uğur’un avukatı bu kez “Gizlilik kaldırılsın” talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

“ANNE SENİ ÖZLEYİNCE BAKICIMA SARILIYORUM”

Deniz Uğur’un tanıklarının dinlediği duruşmada, ayrıca Uğur istediği 30 Bin TL’lik nafaka talebinden de vazgeçti. Duruşma Reha Muhtar’ın tanıklarının dinlenmesi için bir sonraki tarihe ertelendi. Duruşma sonrasında gazetecilere ayrı ayrı konuşan çiftten Reha Muhtar, “Hiçbir konuyu tartışmamayı, konuşmamayı, ego konusu yapmamayı öğrendim. Çocuklarımı etkileyecek hiçbir şey söylemem. Onları annelerine karşı doldurmam. Annelerinin aleyhine olabilecek hiçbir kelimeyi çocuklarıma etmem. Çocuklar 3,5 yıldır tenis oynuyorlar. Geçen sene nereye gidiyorlarsa 50 metre yanındaki yere gidiyorlar. Değişen bir şey yok” dedi.

Deniz Uğur ise "Çocuklarım mutlu olsun yeter. Kızım beni özlediğinde 'Anne senin yerine bakıcıma sarılıyorum' diyor” dedi. Deniz Uğur’un açıklama yaparken gözlerinin dolması dikkat çekti.



