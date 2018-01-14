Reformu gazeteden okudu, iptal ettirdi

Reformu gazetelerden duyduğunu söyleyen Sirisena, hükümete tasarıyı geri çekmeleri için talimat verdiğini açıkladı.

Bu karar, ülkede kadınların daha aktif roller üstlenmesi gerektiğini savunan Sirisena’ya yönelik “ikiyüzlü” suçlamalarını da beraberinde getirdi.

Nüfusu büyük oranda Budist olan ülkedeki rahipler, düzenlemenin Sri Lanka aile kültürüne zarar vereceğini savunuyor.

1955 tarihli yasanın kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını kabul eden hükümet, çarşamba günü reformu basına duyurmuştu.

Yasadaki düzenleme kadınların izne tabi olmaksızın barlarda çalışabilmesine de olanak tanıyordu.