Refika Birgül’den #KimYaptiBunu Dedirten Leziz Anne Köftesi Tarifleri



Knorr Anne Köftesi Harcı ile Lezzetli Köfte Tariflerini İzlemek İçin Tıklayın!





2,5 kg çift çekim dana döş kıyma

5 paket Knorr Anne Köftesi Harcı

5 yumurta

Yarım litre, 2,5 su bardağı su



Bu dev harcı bir kere hazırlayıp ardından 6 hatta 7 çeşit yemeği kolayca bir saat içerisinde yapacağım. Siz de istediğiniz bir ya da bir kaç tanesi kolayca hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. 2,5 kg çift çekim dana döş kıymayı geniş bir kaseye koyup üzerine 5 paket Knorr köfte harcı ekleyin. Üzerine 5 yumurta kırın ve yarım litre su ekleyin. Tüm malzemeler iyice özleşene kadar yoğurun.



Anne Köftesi



Hazırladığınız köfte harcından 750 gr



750 gr köfte harcından iri ceviz boyutunda bezeler alıp yuvarlayın ve elinizde bastırarak yassı şekil verin. Pişirmek için tercihen ızgara döküm tava yoksa geniş bir tavayı ısıtın. Köfteleri ısınmış tavaya dizi. Bir tarafları iyice pişene kadar çevirmeyin. Aksi halde yapışıp dağılırlar. Pişince zaten kendilerini bırakacaklar ve kolayca çevirebileceksiniz. İki tarafları da güzelce renk alıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin. Köftenin 3 P’si yani pilav, piyaz veya patatesle tadını bol bol çıkararak yiyin.



Tavuk Köftesi



Yarım kg tavuk kıyması

1 yumurta

1 paket Knorr Anne Köftesi Harcı

100 ml, yarım su bardağı su



Tavuk kıymasını kasaptan alabilirsiniz ya da tavuğun but ve göğüs parçalarını mutfak robotunda çekerek kendiniz de yapabilirsiniz. Yarım kg tavuk kıymasına 1 yumurta kırın. Üzerine yarım su bardağı su ve 1 paket Knorr köfte harcı ekleyip yoğurun. Elinizi ıslatıp köfteden iri ceviz boyutunda bezeler alıp avucunuzda bastırarak yassı şekil verin. Tercihen ızgara döküm veya geniş bir tavayı ocağa koyup ısıtın. Isınan tavaya köfteleri dizip pişirmeye başlayın. Bir tarafları pişip tavayı bırakmadan çevirmemek önemli. Yoksa dağılabilirler. İki tarafları da güzelce renk alana kadar 4-5 dakika pişirin. Ardından 3P’den biriyle birlikte -piyaz, patates veya pilav- tavuk köfteleriniz emrinize amade.



Köfteli Tarhana Çorbası



Yoğurduğunuz köfte harcından 350 gr

500 gr ıslak tarhana

2 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı pul biber

1,5 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kekik

3 litre su

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4-5 dal maydanoz



Geniş bir tencereye 500 gr ıslak tarhanayı koyun. Üzerine 2 çorba kaşığı domates salçası ekleyin. Eğer ıslak tarhananız yoksa kendi tarhananızla bir tencere olacak kadar çorba yapabilirsiniz veya Yemek Okulu’ndan yaptığımız tarhana tarifini bulabilirsiniz. 3 litre suyun yaklaşık yarısını ekleyin ve çırparak tarhana ve salçanın açılmasını kolaylaştırın. Baharat olarak, birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, nane ve kekik ekleyin. Kaynadıkça üzerine su ilave edebilirsiniz. Kaynadıktan sonra, tarhana kıvamını bulup, güzel kokularını yayana kadar yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte pişirin. Bu sırada hazırladığınız köfte harcından yaklaşık 300 gram alıp top köfteler hazırlayın. Çorba pişmeye yakın yayvan bir tavayı ısıtıp içine 1 çorba kaşığı tereyağı ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Yağ kızınca köfteleri tavaya koyup her tarafları güzel kahverengi olana dek çevirerek pişirin. Köfteler piştikten sonra tavadan alın. Tavada kalan lezzetli yağı küçük bir tencereye alın ve üzerine yarımşar tatlı kaşığı pul biber ve nane ekleyip köpürtmek için havalandıra havalandıra pişirin. Çorbayı kaseye koyup üzerine bu yağdan gezdirip, 4-5 tane köfte koyup biraz maydanoz yaprakları serpince tarhananın nasıl şahlandığına ve efsaneye dönüştüğüne inanamayacaksınız.



Köfte Patates Dizme



Yoğurduğunuz köfte harcından 1 kg

3 adet patates

3 tane köy biberi

1 acı kırmızı biber

1 büyük bardak, 250 ml domates püresi

Yarım bardak su

1 çorba kaşığı tereyağı

1 dolu çay kaşığı tuz

1 dolu çay kaşığı karabiber

1 dolu çay kaşığı pul biber



3 tane patatesi soyup yaklaşık 1 cm kalınlığında yuvarlak doğrayın. Fırına girebilen derince bir tepsiyi yağlayın. Ardından büyük patatesler dışa küçükler içe gelecek şekilde halka halinde bir köfte bir patates olarak dizin. Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar almanız yeterli olacaktır. Köfte patatesleri dizdikten sonra ortaya da bir köfte koyun. Üzerine 3 tane köy biberini ve 1 acı biberi bıçakla delip yerleştirin. 1 büyük bardak domates püresini, yarım su bardağı suyu, 1 çorba kaşığı tereyağını ve birer dolu çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biberi karıştırın. Tepsinin üzerine gezdirerek dökün. Üzerini kapatıp 200 derece fırında 1 saat pişirin. Sonra üzerini açıp fırını ızgara modunda 235 derecede çalıştırıp 15 dakika daha pişirince 8-10 kişiyi rahat rahat doyuracak köfte patates dizmeniz hazır.



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