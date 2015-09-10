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Referans'ta "Güneşli" Fırsatlar

10.09.2015 - 18:26 | Son Güncelleme:

İnşaat sektörünün güvenilir firmalarından Kiler GYO’nun Güneşli’de hayata geçirdiği Referans Güneşli projesi büyük ilgi görüyor. Projede 260.000 TL’ye daire sahibi olunurken, 48 aylık taksitlendirmede ise ‘’Sıfır Faiz’’ dönemi başladı. Bölgeye ve projenin donatılarına kıyasla ekonomik oranlarda tutulan fiyatlara yüzde 1 KDV avantajı yatırımcının projeye ilgisini artırıyor.

Estetik tasarımı ve merkezi lokasyonu itibariyle öne çıkan Referans Güneşli’ de 161 konut ve 32 mağaza yer alıyor. Toplam 193 bağımsızReferansta Güneşli Fırsatlar bölümün yer aldığı projenin konut bölümünde, büyüklükleri 57 m2 ile 196 m2 arasında değişen 1+1’den 4,5+1’e kadar daire seçenekleri sunuluyor. Her daireye kapalı otopark ve 1+1 daireler hariç depo tahsis ediliyor.

48 AY VADEYE SIFIR FAİZ!
Referans Güneşli’de 260.000 TL’ gibi cazip fiyatlarla daire sahibi olunurken, projede alternatifli ödeme planları da yer alıyor. 48 aya sıfır faiz fırsatının sunulduğu projede 60 aya yüzde 0.59, 84 aya yüzde 0.69, 120 aya 0.79 faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleri de Kiler GYO tarafından yatırımcılara sunuluyor.

http://www.referansgunesli.com.tr/

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