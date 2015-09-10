Referans Bakırköy’de 15 daire -15 dükkan fırsatı için ‘30 Eylül Son Gün’!

30 EYLÜL ÇARŞAMBA SON GÜN

Halk GYO ve Kiler Holding iştiraki Biskon Yapı tarafından hayata geçirilen Referans Bakırköy’ de “son 15 daire ve 15 dükkan için son gün 30 Eylül Çarşamba”. Son fırsatların sunulduğu projede düzenlenen kampanya kapsamında 48 Ay Sıfır Faiz imkanı sunuluyor.

48 AY SIFIR FAİZ, ALTERNATİFLİ ÖDEME PLANLARI

Projede peşin 321.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar ve 48 ay sıfır faiz imkânının yanı sıra, 60 aya yüzde 0.59, 84 aya yüzde 0.69, 120 aya yüzde 0.79 faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleri de yer alıyor. Projede iskanlı daire ve dükkanların tapuları hazır, daire ve dükkanlar ile kazanmaya hemen başlayın.

Sosyal tesisler, teraslı 2+1 ve 4+1 örnek dairelerin müşteri ziyaretine sunulduğu projede 1+0, 1+1 ve 2+1 home ofis seçenekleri ve 2+1, 3+1, 4+1, 4+1+1 konut seçenekleri yer alıyor.

Daire büyüklüklerinin 45 metrekare ile 226 metrekare arasında değiştiği Referans Bakırköy’de 157 konut, 97 home-ofis kullanımlı konut ve 70 cadde mağazası bulunuyor. Zemin + 8 katlı, dört bloktan meydana gelen Referans Bakırköy’de 45 metrekareden 120 metrekareye kadar farklı seçeneklerde prestijli home ofisler yer alıyor.

http://www.referansbakirkoy.com/

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