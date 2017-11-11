Referandumu neden ertelemediğini açıkladı

Barzani, Washington’dan ileri tarihteki olası bir referandum için destek garantisi istediklerini ama bunu alamadıklarını söyledi. CNN’den Christiane Amanpour’a konuşan Barzani, Kürtlerin iradelerine sahip çıkmalarının toprak kaybetmekten daha önemli olduğunu belirterek “Bize iki ya da üç yıl ertelememizi söylediler. Böyle yaparsanız, referandum sonucuna ‘saygı’ göstereceğiz dediler. Biz de ertelersek ‘saygı’ değil ‘destek’ ifadesinin yazılmasını istedik. Ancak onlar ‘destek’ demediler, destek taahhüdünde bulunmadılar. Bu nedenle biz ikna olmadık, ertelemenin daha büyük zarar vereceğini düşündük” dedi.

EN ÇOK AMERİKALILAR ŞAŞIRTTI

Barzani, Irak yönetiminin Kerkük’ü almak için eylül referandumunu bahane ettiğini öne sürerek, “Bu referandumdan önce de Bağdat’ın planıydı. Uzun zamandır hazırlanmışlardı” ifadesini kullandı. Irak ordusunun Kürtlere saldırmasının sürpriz olmadığını belirten Barzani, “Beni şaşırtan, ABD’nin terörist saydığı kişilerin bize Amerikalı subayların ve yetkililerin gözleri önünde Amerikan silahlarıyla saldırması oldu. Bize sözle dost olduğunu söyleyenlerin bizi destekleyeceğini sandık, en azından tarafsız kalacağını düşündük. Ancak dağlarımızda yalnız olduğumuz açık” diye konuştu.