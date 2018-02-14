‘Referandumda yüzde 51.2 hayır çıktı

BOŞUNA YATIYOR

“(CHP Milletvekili Enis Berberoğlu) Yargılama var ama adalet yok. Enis Bey boşuna yatıyor. Göreceksiniz beraat edecek sonunda. Vicdanlı bir hâkimin önüne gittiği zaman bakacak, ‘kardeşim nedir burada olay’ diyecek. Herkesin bildiği olay devlet sırrı mı olur. O bilgilerin Enis Bey tarafından paylaşıldığına dair veri yok.

BAŞBUĞ’A DESTEK

(Erdoğan’ın İlker Başbuğ’a eleştirileri ve Başbuğ’un yanıtı) Ne diyor İlker Başbuğ? ‘Afrin’de kahraman ordumuz terör örgütleriyle çatışıyor, terör örgütlerini yok etmek istiyor ve mücadele ediyor. Bunu siyasallaştırmayın’ diyor. Doğru. Giden ordu bir partinin, Erdoğan’ın ordusu mu? Giden ordu Türk milletinin ordusu, Türk ordusu, adı üstünde zaten. Bunu söyledi diye ‘Hesabını vereceksin...’ Ne hesabını verecek... Önce sen hesabını ver. Balyoz’un, Ergenekon’un hesabını verdin mi sen? Orduyu, kozmik odayı FETÖ’ye kim teslim etti?

AFRİN’DEN ÇEKİLECEĞİZ

Afrin operasyonu gerekli. Tıpkı İdlib gibi. Oraya da gidildi, orada da belli bir yerde silahlı kuvvetlerimiz konuşlandı, belli bir güvenli bölge yarattılar. Afrin’de güvenliğin nereye kadar sağlanacağı, nereye kadar girileceği önemli. Buna ordunun karar vermesi gerek. (Afrin’den çekilecek miyiz?) Çekileceğiz tabii. Siz başka bir ülkenin, devletin toprağını işgal edemezsiniz zaten. Afrin ayrı, Afrin’in merkezi ayrı. Afrin’in merkezine girmenin hiçbir anlamı yoktur ve doğru da değildir. Afrin’de belli bir alan içinde Türkiye’nin güvenliğini sağlamak, oraya Suriyelileri yerleştirmek. İdlib’de öyle yaptık.

GÖRÜŞÜYORLAR

Sen Suriye’nin toprak bütünlüğünü istiyor musun? İstiyorsun. Suriye’de terör bitsin istiyor musun? İstiyorsun. Müslüman kanı akmasın diyor musun? Diyorsun. O zaman kiminle konuşacaksın? Birleşmiş Milletler’de kim temsil ediliyor? Suriye temsil ediliyor. Temsilcisi var mı? Var. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde büyükelçilikleri var mı? Var. Siyasette düşmanlık olmaz. Zaten görüşüyorlar. Devleti yöneten en yetkili ağızdan bana ifade edildi bu, zaten görüşüyorlar.

‘YSK İÇİNDE ÇETE’

Referandumda 51.2 ‘Hayır’ çıktı. YSK içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu ‘Evet çıktı’ dedi. O nedenle biz bunu meşru kabul etmiyoruz. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Sandığa gideceğiz. 2019’da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bu bir ortak mücadeledir. Referandumda ne yapıldı? Her partinin kişiliği, kimliği ayrıydı ama demokrasi konusunda ortak bir tavır vardı. Benzer bir tablo çıkacak ortaya, demokrasiye sahip çıkılacak. Siyasi partiler arasında işbirliği nasıl olacak? Bu daha netleşmedi.”

ABD’YE EN SERT TEPKİ VERilMELİ

“Egemen güçlerin karşıt grupları veya herhangi bir grubu silahlandırması hem Ortadoğu hem de Türkiye için büyük risk taşır. Bütün samimi Müslümanlara sormak istiyorum, silahları veren kim, orada hayatlarını kaybedenler kim? Silahları veren egemen güçler, hayatlarını kaybedenler Müslümanlar. Neden? Bizim üstümüze düşen temel görev şu olmalı, biz dünyayı, Amerika’yı uyarmalıyız. Amerika PYD’ye niçin destek veriyor, neden para veriyor, neden silah veriyor? Türkiye en sert tepkiyi göstermeli. PYD bir terör örgütüdür, terör örgütünü silahlandıramazsın, benim sınırlarımda konuşlandıramazsın tepkisini vermeli. Bunu yaparsa, bu Türkiye ile Amerika arasında oluşan bütün bağları koparır. Türkiye’nin çok açık ve net tavır koyması lazım. Bu konuda alınacak her tavra, her türlü desteği veririz. ABD bizim istediğimiz süreci geliştirmezse İncirlik’i de, Kürecik’i de kapatırsınız.”