Referandum tezkeresi

HÜKÜMETE sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunma yetkisi veren tezkere, dünkü MGK ve Bakanlar Kurulu toplantıları öncesinde Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla Meclis’e gönderildi. Bir önceki tezkereden farklı olarak Suriye yönetimine ilişkin, “Suriye’de 6. yılına giren çatışma ortamında rejim halka yönelik zulüm, şiddet ve saldırılarını, terör gruplarına desteğini, etnik ve mezhepsel politikalarını sürdürmektedir” ifadesine yer verilmeyen tezkerede özetle şöyle denildi:



“Terör ile Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir. Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki terör örgütlerinden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için TSK’nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2.10.2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile hükümete verilen izin süresinin 30.10.2017 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasını Anayasa’nın 92. maddesi uyarınca arz ederim.”



Tezkerenin bugünkü görüşmelerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da izleyeceği bildirildi.