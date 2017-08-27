Referandum tepkisi: MHP muhataplarıyla ters düşmüştür

Başbakan Yıldırım’ın bazı açıklamalarını ‘manidar ve tariz (dokundurma-sataşma) dolu’ olarak değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi: "Barzani'nin 25 Eylül'deki referandumuyla ilgili tehdidi görmüş, 'Bu referandum Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır' değerlendirmesini yapmıştım. Anlaşılan odur ki, Sayın Yıldırım bu görüş ve tavrımızdan dolayı rahatsız olmuş ve havada bize cevap verme gereği duymuştur. Referandum, Kürdistan'ın inşa ve ihyası için sinsi bir ön çalışma, karanlık öncü hamledir.



Bir defa Sayın Yıldırım’ın bunu görmesi milli bir zarurettir. Sayın Yıldırım’ın bizzat şahsımın, ülkemize yönelen tehlikelere karşı göstermiş olduğu yoruma aceleyle tepki gösterip aklınca düzeltme gereği duyması siyasi nezaket ve zarafete ters düşmüştür. Peşmergenin 25 Eylül'deki referandumu, Türkiye'nin hayat ve varlık haklarını doğrudan sarsabilecek, egemenliğine meydan okuyup insan ve toprak bütünlüğünü sakatlayacak muhtemel gelişmelerle doludur. Bu ise Türkiye Cumhuriyeti için savaş sebebi sayılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan referandumunda beka için evet derken safı bellidir, fakat 25 Eylül Kürdistan referandumuna yaklaşım ve tedbir geliştirme hususunda aynı muhataplarıyla bu kez ayrı düşmüştür. Sayın Başbakan’ın bize parmak sallar gibi sözlerimizi düzeltme gayretine tevessül etmesi yanlıştır. Ümit ediyorum ki Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır."