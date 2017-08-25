Referandum savaş sebebi sayılmalı

PKK-YPG’YE NOEL HEDİYESİ

“GÜNEY sınırlarımız boyunca, bir terör devletini kurmak maksadıyla ince işçilik yapılıyor. Türk milletinin Anadolu’ya hapsi amaçlanıyor. ABD yüzlerce TIR silahı PKK-YPG’ye Noel hediyesi verir gibi cömertçe veriyor. Türk milletinin seri katillerin gözdağlarına boyun eğecek acziyet içinde olmadığı gösterilmeli, gereği neyse yapılmalıdır. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tedavüle sürülen kirli pazarlıklar Türkiye odaklıdır. İdlib’e operasyon yapılmasıyla ilgili planlar, Türkiye’nin iyice köşeye sıkıştırılma emelidir. İran ve Türkiye’nin PKK’ya karşı ortak operasyon yapabileceklerine dair ifadeler olumludur. Türkiye’nin, İran’ın havadan Kandil ve Sincar’a operasyon düzenleme taahhütleri belli çevreleri ürkütmüştür. Kandil, Sincar, Afrin ve melanetin yerleştiği her neresi varsa yok edilmelidir. Kandil dümdüz edilmelidir. Barzani’nin referandum hazırlığının karşısında yer alınmalıdır. Bu referandum Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır.



VATAN EVLATLARI NEREDE

Türkiye Cumhuriyeti, Kandil’de, Afrin’de, Ayn El-Arap’ta terörün elebaşlarını arayıp bulacak kudretten mahrum mudur? Yok mudur helal süt emmiş üç beş babayiğit? Nerededir, vatan sana canım feda diyerek zehri zemzemle yıkayacak kahraman neslin ahfadı? Bulunamaz mı hainlerin lider kadrosunu yok edecek çevik ve çelikten iradeli vatan evlatları?



FETÖ Almanya’dadır. Adil Öksüz isimli teröristin Türkiye’den nasıl çıktığı, hangi yol ve vasıtalarla çıkarıldığı gizemini korumaktadır. Adana İncirlik Üssü’nün bu işte bir payı var mıdır? Alman veya ABD büyükelçisinin dahli söz konusu mudur? MHP dış politikada hükümet ve devletin yanındadır, Almanya’ya karşı izlenen politikaları doğru bulduğundan samimiyetle desteklemektedir. CHP’nin, HDP’nin, bu iki sütkardeşi partiye asgari programlarda ittifak çağrısı yapan Kandil elebaşlarının Almanya’yla aynı safta yer alması normaldir.



SİYASİ HAVAYI KİRLETMEKTE

Ana muhalefet partisi liderinin, tutuklanma ihtimali üzerinde günlerdir yazılıp çizilmektedir. Tutuklanmasıyla ilgili polemikler demokrasi hayatımıza zarar vermekte, siyasi havayı kirletmektedir. Bilinçli bir kampanya tedavüldedir. CHP ise bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ortada fol yok yumurta yokken, yalnızca Cumhurbaşkanı’nın anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi, muhalefetin güçlenmesini kelepçeye bağlaması bize göre trajikomiktir.”



PARTİMİZ İÇİN HAYIRLI OLDU

MHP Lideri Bahçeli, Koray Aydın’ın yeni parti yapılanmasına katılması ve Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Tercihinden dolayı saygı duymak gerekir. Partimiz açısından hayırlı olmuştur. 2019’da yapılacak olan seçimle ilgili bugünden adres, kimlik sunan birilerini hava boşluğuna atıyor, yerine geçmenin planını yapıyor.” Bahçeli, “MHP’de bir Akşener istifası bekliyor musunuz?” sorusuna, “Gelirken gördünüz kapı açık; giren girer, çıkan çıkar” karşılığını verdi.



SİYASETİ İÇ ÇAMAŞIR SEVİYESİNE DÜŞÜRMEMEK LAZIM

Bahçeli, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafını, “Buna yorum gerekmez. Kim neyi giyiyorsa giysin. Ancak siyaseti iç çamaşır seviyesine düşürmemek lazımdır” sözleriyle değerlendirdi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhurbaşkanı adayımız tanınmış biri olacak” ifadesinin anımsatılması üzerine, “CHP’de herkes tanınmış insandır, herkes aday olabilir” dedi. “Siz aday olacak mısınız ya da MHP’nin adayı nasıl birisi olacak?” sorusuna da Devlet Bahçeli, “Benim ne zaman erken konuştuğumu gördünüz ve duydunuz?” cevabını verdi.