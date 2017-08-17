Referandum ironisine ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ soruşturması

Hataylı Kırılmış, 16 Nisan 2016’daki referandumda “Evet” çıkması üzerine, üyesi olduğu “Avukat Hakim Savcı Tüm Hukukçular Omuz Omuza” adlı Facebook grubunda, kendisini gibi “Hayır” oyu kullananları terörist olmakla suçlayanları eleştirdi. Kırılmış, “Resmi olmayan verilere göre referandumun en net sonucu: Ülkenin yarısı vatan haini/terörist!” diye yazdı. Kırılmış hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma açıldı.





14 Ağustos’ta ifadesi alınan Kırılmış, paylaşımın kendisine ait olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu paylaşımın sebebi, sayın cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, bakanlarımızın ve iktidar vekillerinin referandumda hayır oyu verenleri vatan haini ve teröristlerle yan yana olmakla nitelendirmeleridir. Paylaşımı yaptım ve dikkatli incelenirse sonuna ünlem işareti koydum. İroni olsun diye ve sadece grup üyelerine hitaben sohbet niteliğinde bir paylaşımdır. Paylaşımın çok kişiye ulaşması sözkonusu olmadığı gibi halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu da sözkonusu değildir. Paylaşıma konu cümle ile referandumda evet ya da hayırdan yana oy kullanan kimseyi kastetmedim. Bundan sonra yapmış olduğum çok sayıda ülkemizin birlik ve bütünlüğüne ilişkin paylaşımım vardır.”