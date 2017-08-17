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    Referandum ironisine ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ soruşturması

    İSMAİL SAYMAZ
    17 Ağustos 2017 - 12:22Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 12:23

    Avukat Ünal Önder Kırılmış, 16 Nisan’da referandum sonuçları açıklanınca, kampanya döneminde ‘Hayır’ oyu verenlerin teröristlikle suçlanmasını eleştirmek için Facebook’ta, “Resmi olmayan verilere göre referandumun en net sonucu: Ülkenin yarısı vatan haini/terörist!” diye yazdı. Avukat Kırılmış’ın hakim ve savcıların katıldığı Facebook grubundaki paylaşımı üzerine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma açıldı. Kırılmış, ifadesinde, “İroni olsun diye ve sadece grup üyelerine hitaben sohbet niteliğinde bir paylaşımdır” dedi.

    Hataylı Kırılmış, 16 Nisan 2016’daki referandumda “Evet” çıkması üzerine, üyesi olduğu “Avukat Hakim Savcı Tüm Hukukçular Omuz Omuza” adlı Facebook grubunda, kendisini gibi “Hayır” oyu kullananları terörist olmakla suçlayanları eleştirdi. Kırılmış, “Resmi olmayan verilere göre referandumun en net sonucu: Ülkenin yarısı vatan haini/terörist!” diye yazdı. Kırılmış hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma açıldı.Referandum ironisine ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ soruşturması


    14 Ağustos’ta ifadesi alınan Kırılmış, paylaşımın kendisine ait olduğunu belirterek, şunları söyledi:
    “Bu paylaşımın sebebi, sayın cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, bakanlarımızın ve iktidar vekillerinin referandumda hayır oyu verenleri vatan haini ve teröristlerle yan yana olmakla nitelendirmeleridir. Paylaşımı yaptım ve dikkatli incelenirse sonuna ünlem işareti koydum. İroni olsun diye ve sadece grup üyelerine hitaben sohbet niteliğinde bir paylaşımdır. Paylaşımın çok kişiye ulaşması sözkonusu olmadığı gibi halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu da sözkonusu değildir. Paylaşıma konu cümle ile referandumda evet ya da hayırdan yana oy kullanan kimseyi kastetmedim. Bundan sonra yapmış olduğum çok sayıda ülkemizin birlik ve bütünlüğüne ilişkin paylaşımım vardır.”

    Etiketler: 16 Nisan , Referandum , ironi
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