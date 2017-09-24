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    ‘Referandum değil çadır tiyatrosu’

    ANKARA
    24.09.2017 - 21:47 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 21:47

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Kuzey Irak’ta düzenlenecek referandumla ilgili yazılı açıklama yaptı ve özetle şunları belirtti:

    “Barzani’nin gerçekleştireceği gerçek bir referandum değil, bir çadır tiyatrosu kumpanyasıdır. Hain plan ise önce elaleme bulaşıp, sonra sırtını yasladığı ağasına koşan bir mahalle kopili edasıyla küresel güç dengelerine sığınmaktır. Türkiye’nin üzerine düşen korkmadan meselenin üzerine gitmektir. Aksi takdirde Kerkük, Musul ve bütün Türkmeneli Barzani’nin oyuncağı haline gelecek; Türkiye’yi sindirdiğini düşünen bu politik omurgasız, kendisine hedef olarak ‘Diyarbakır’ı karıştırmayı’ seçecektir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , mhp , referandum
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