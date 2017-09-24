‘Referandum değil çadır tiyatrosu’

“Barzani’nin gerçekleştireceği gerçek bir referandum değil, bir çadır tiyatrosu kumpanyasıdır. Hain plan ise önce elaleme bulaşıp, sonra sırtını yasladığı ağasına koşan bir mahalle kopili edasıyla küresel güç dengelerine sığınmaktır. Türkiye’nin üzerine düşen korkmadan meselenin üzerine gitmektir. Aksi takdirde Kerkük, Musul ve bütün Türkmeneli Barzani’nin oyuncağı haline gelecek; Türkiye’yi sindirdiğini düşünen bu politik omurgasız, kendisine hedef olarak ‘Diyarbakır’ı karıştırmayı’ seçecektir.”