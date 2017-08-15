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    Refakatçi talebine kabul

    Gamze KOLCU / ANKARA
    15 Ağustos 2017 - 23:22Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 23:22

    AÇLIK grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın refakatçi talepleri kabul edildi.

    Numune Hastanesi’nin raporunun ardından 19 gündür cezaevi kampüsü içindeki hastanede tutulan Gülmen’e kardeşi Beyza Gülmen, Özakça’ya ise annesi Sultan Özakça refakat edecek.

    OHAL kararnameleriyle ihraç edilmelerinin ardından “İşimi istiyorum” talebiyle başlattıkları açlık grevi bugün 161’inci gününe giren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 28 Temmuz’dan bu yana Sincan Ceza İnfaz Kampüs Hastanesi’nde tutuluyorlar. Gülmen’e refakat etmek için kardeşi, Özakça’ya refakat etmek için de annesi dün cezaevi hastanesine gitti. 

    Etiketler: açlık grevi , KHK , gazetehaberleri
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