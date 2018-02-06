Refah düzeyi en yüksek 6 yaşanacak Avrupa şehri

Singapur, Singapur
Singapur, dünyanın en zengin şehirleri arasında yer alıyor. Üstelik şehirdeki suç oranları da oldukça düşük. Eğitim kalitesi oldukça yüksek, dolayısıyla yaşam standartları da gayet iyi duruma. Bu nedenle kendisi, refah düzeyi en yüksek ve en yaşanabilir Avrupa şehirleri arasında ilk sıralarda bulunmayı hak ediyor.
Montreal, Kanada
Kanada, genel olarak refah düzeyi en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. İşte Montreal şehri de, doğal olarak en huzurlu şehirlerden birisi. Fransızcanın hakim olduğu şehir, bugün dünyada ticari, mali ve teknolojik merkez olarak adlandırılıyor. Bu nedenle Montreal şehri de, refah düzeyi en yüksek ve en yaşanılası Avrupa şehirlerinden.
Stockholm, İsveç
Doğa güzel, ülke güzel, insanlar güzel... İsveç, dünyanın en huzurlu ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Stockholm da, insanlara aynı huzuru vadediyor. Başkent iş, hayat, güvenlik ve çevre koşulları bakımından öylesine gelişmiş ki, her insan burada mutluluk içinde yaşayabilir. Bu nedenle Stockholm, refah düzeyi en yüksek Avrupa şehirleri arasında ilk sıralarda.
Hamburg, Almanya
Kuzey Almanya'nın önemli liman şehri Hamburg, refah düzeyi en yüksek ve en yaşanılası Avrupa şehirlerinden bir tanesi. Çünkü şehir, adeta bir medya ve endüstri merkezi durumunda. Aynı şekilde yaşam standartları da oldukça yüksek. Bu nedenle Hamburg'ta yaşayıp da huzur bulmamanız imkânsız.
Kopenhag, Danimarka
Kopenhag, dünyanın en yaşanılası şehirleri konusunda yapılan pek çok araştırmada, daima ilk sıralarda yer alır. Çünkü bu tatlı şehir, daha doğrusu balıkçı köyü, şimdilerde güçlü kentsel dönüşümün ve kültürel zenginliğin adresi konumuna gelmiş durumda. Şehirde oldukça dengeli bir yaşam söz konusu ve giderek de bu konuda daha fazla ün kazanıyor.
Viyana, Avusturya
Tuna Nehri'nin doğusunda bulunan bu güzel şehir, yoğun nüfusuna rağmen oldukça huzurlu. Ve refah düzeyi yüksek şehirler arasında da her zaman listenin zirvesinde yer alıyor. Bu nedenle, bizim listemizin de en yaşanılası ve refah düzeyi en yüksek şehri konumunda. Ne diyelim, huzurları bol olsun!
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