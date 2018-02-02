Reel ücretler geriliyor

Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, iş gücü piyasası ile ücretler ve verimlilik konusunda da ilginç tespitler bulunuyor. Ama asıl ilgimi çeken, Merkez Bankası’nın ücretler konusundaki tespiti. Raporda, önce, 2017’nin bir değerlendirmesi yapılıyor ve geçen yılın ilk çeyreğinde asgari ücret artışının bir önceki yıla kıyasla daha düşük olması ve tarım dışı nominal ücret büyümesinin yavaşladığı belirtiliyor.



2017’nin ilk 9 ayında kısmi emek verimliliği gelişmeleri tarım dışı sektörlerde reel birim işgücü maliyetinde düşüşe neden olurken, katma değer ve istihdamdaki artış ise yüzde 4,3 oranında. Rapora göre, aynı dönemde, kişi başı reel ücret (üretim faaliyetine katılan emek faktörünün, yarattığı maldan elde ettiği nominal ücretin satın alma gücü) ise 2016 yılına oranla değişmiyor. Daha açık bir anlatımla, geçen yılın 9 aylık döneminde reel ücrette bir artış yaşanmamış. Yine Rapora göre, çalışanların, reel birim ücretleri önemli oranda geriliyor. Nitekim Tarım Dışı Kişi Başı Reel Ücret ve Reel Birim Ücret grafiğinde bu düşüş net bir şekilde görülüyor. Buna göre, hem kişi başı reel ücret hem de reel birim ücret 2016 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 12 artarken, 2017’nin 9 aylık döneminde, özellikle reel ücret azalıyor ve eksilere düşüyor.



2018’DE ÜCRETLERDE NE BEKLENİYOR?

Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda, 2018 yılında ise brüt asgari ücretin 2.029 TL, net asgari ücretin 1.603 TL olarak belirlendiğine dikkat çekilerek, 2018 yılında asgari ücret artış oranı yüzde 14,2 olmasının, bununla birlikte asgari ücrette işverene devlet desteğinin 2018 yılında da sürecek olmasının, maliyet baskılarını önemli ölçüde sınırlayacağına değiniliyor. Asgari ücret gelişmelerinin yanı sıra ekonomideki gelişmelerin seyri, işsizlik oranı ve enflasyon gelişmelerinin de ücretleri belirleyen başlıca faktörler olduğu raporda belirtilirken, şu görüşlere yer veriliyor: “2018 yılında, ekonomideki gelişimin ana eğilimine yakın seyredeceği ve açıklanan istihdam teşviklerinin işsizlik oranındaki düşüşün devamını sağlayacağı öngörülmektedir. İktisadi faaliyet görünümü ve enflasyondaki yüksek düzeyler bir arada değerlendirildiğinde, 2018 yılında ekonomi genelinde nominal ücret artışlarının geçmiş yıllar ortalamasının üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu görünüm altında birim işgücü maliyet baskılarının sınırlanabilmesi için verimlilik artışlarının devamlılığı önem arz etmektedir.”



İMALAT SANAYİNDE İSTİHDAM ARTACAK

Gelelim, Merkez Bankası’nın, enflasyon raporunda, işgücü piyasası ile ilgili tespitlerine. Merkez Bankasına göre, 2017’nin 10 aylık döneminde tarım dışı istihdamdaki artış sayesinde işsizlik oranında düşüş yaşandı. Geçen yılın Ekim döneminde tarım dışı istihdam, hizmet ve sanayi sektörleri sayesinde artarken, inşaat istihdamı ise geriledi. Rapora göre, imalat sanayi istihdamındaki büyüme devam edecek; hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde toplam çalışan sayısı beklentilerinde gözlenen gerileme, bu sektörlerde istihdam artış hızlarında yavaşlama yaşanacak.