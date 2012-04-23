Reef Bodrum, TÃ¼rkiye'nin Cennet KÃ¶ÅŸesi Bodrum'da Yepyeni YaÅŸamlar Sunuyor

REEF BODRUM'DA TÃœM PENCERELER BODRUM'A AÃ‡ILIYOR!Â



Bodrum gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n fark edilen markalarÄ±ndan biri haline gelen Reef Bodrum markasÄ±, Mono MimarlÄ±k Ä°nÅŸaat TaahhÃ¼t Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Åžti. ve Denpa YapÄ± Ltd. Åžti. tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtur. 2009 yÄ±lÄ±nda tamamladÄ±ÄŸÄ± Reef Homes, 2011 yÄ±lÄ±nda tamamladÄ±ÄŸÄ± Reef Loft ve Reef Port projelerinin ardÄ±ndan ÅŸu gÃ¼nlerde hayata geÃ§irmeye hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± son projesi Reef Terrace ile Bodrum'un iÃ§inden tekrar merhaba diyor. Mono MimarlÄ±k ve Denpa YapÄ± Ltd. Åžti. 2012 yÄ±lÄ±nda da, Reef Bodrum markasÄ±yla hem Bodrum merkezde, hem de Bodrum YarÄ±madasÄ± Ã¼zerinde modern mimariyle yoÄŸrulmuÅŸ yaÅŸam alternatifleri sunan yeni projelerini hayata geÃ§irmeye devam edecek.Â

DetaylÄ± Bilgi iÃ§in: www.reefbodrum.com

Bodrum SatÄ±ÅŸ Ofisi: 0252 316 73 33 - 0532 461 51 66

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YAZLARIN SERÄ°NLÄ°ÄžÄ° KIÅžLARIN SICAKLIÄžI, LOFT'UN DÃ–RT MEVSÄ°M KONFORUâ€¦



Reef Loft, Bodrum'un tam merkezinde, KumbahÃ§e Mahallesi, PaÅŸa tarlasÄ± mevkiinde, projenin 2011 Ulusal MimarlÄ±k Ã–dÃ¼lleri arasÄ±nda yer almasÄ±nÄ± saÄŸlayan uluslararasÄ± baÅŸarÄ±ya sahip Mimar Boran Ekinci'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, hem konumu hem de panoramik Ege Denizi, Bodrum Kalesi ve gÃ¼n batÄ±mÄ± manzarasÄ±yla benzersiz bir yaÅŸam projesidir. 12 adet Ã¼Ã§ oda+bir salon, 16 adet bir oda+bir salon toplam 28 Ã¼niteden oluÅŸan, Bodrum'un butik bir yerleÅŸim merkezidir. Reef Loft, tÃ¼m misafirlerine ve yaÅŸayanlarÄ±na pek Ã§ok keyfi deneyimleme ve tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karma fÄ±rsatÄ± sunarak, Bodrum'da yÄ±lÄ±n dÃ¶rt mevsimi rahat ve konfor iÃ§inde yaÅŸamalarÄ± iÃ§in tasarlandÄ±. Reef Loft, gÃ¼ncel inÅŸaat teknolojisi ve yÃ¼ksek inÅŸaat kalitesini Ã§aÄŸdaÅŸ tasarÄ±mÄ±yla buluÅŸturdu. Akdeniz yaÅŸam geleneÄŸinin en Ã¶nemli unsurlarÄ±ndan, dÄ±ÅŸ/aÃ§Ä±k mekan konsepti, avlu/teras ve bahÃ§e/teraslarla yeniden yorumlanarak, bu coÄŸrafyanÄ±n muhteÅŸem iklimi ve Reef Loft manzarasÄ±yla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmiÅŸ yaÅŸam Ã¼niteleri tasarlandÄ±. Bodrum'da gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha fazla hissedilmeye baÅŸlayan otopark sorunu da unutulmayarak, yer altÄ± otoparkÄ± ile Ã§Ã¶zÃ¼m getirildi. (DetaylÄ± Bilgi iÃ§in: www.reefbodrum.com)







HENÃœZ REEF SAKÄ°NÄ° DEÄžÄ°LSENÄ°Z O ZAMAN SÄ°ZÄ° REEF PORT'A BEKLERÄ°Z...

Reef Port, Bodrum'un iÃ§inde, KumbahÃ§e Mahallesi'nde yer alan, birbirinden farklÄ± kotlarda ve farklÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerde tasarlanmÄ±ÅŸ eÅŸsiz bir yaÅŸam merkezidir. YurtiÃ§i ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nemli projelere imza atan Mimar Murat Artu tarafÄ±ndan projelendirilen muhteÅŸem Bodrum Kalesi manzarasÄ± ile Bodrum'u ayaklarÄ±nÄ±zÄ±n altÄ±na seren en alt kotta denizle buluÅŸan birbirinden Ã¶zel 14 daireâ€¦ Reef Port, Bodrum'u yaz-kÄ±ÅŸ yaÅŸamak isteyen Bodrum severler iÃ§in ÅŸehrin iÃ§inde, ÅŸehrin gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden uzak ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yaÅŸamÄ± denizle buluÅŸturuyor. 2012 yazÄ±nda ev sahipleri Bodrum Kalesi ve koyuna hakim muhteÅŸem manzaranÄ±n keyfini Ã§Ä±karacak, arazinin Ã¶zel konumundan dolayÄ± deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda ve KumbahÃ§e plajÄ±nda, Ã¶zel sosyal tesis imkanlarÄ± ile denizin, gÃ¼neÅŸin ve Bodrum'un konforunu Port farkÄ±yla 4 mevsim yaÅŸama ÅŸansÄ±na sahip olacak. Modern ve sÄ±cak tasarÄ±mÄ± ile ÅŸehrin iÃ§inde, ÅŸehrin gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden uzak Reef Port'ta yaÅŸam bir ayrÄ±calÄ±ktÄ±râ€¦ (DetaylÄ± Bilgi iÃ§in: www.reefbodrum.com)



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Bir projeye baÅŸlarken Ã§eÅŸitli tasarÄ±m metodlarÄ± kullanÄ±rÄ±z. Ä°lk defa bu projede Ã¶nce arazi cephesini tasarladÄ±k. Denizden araziye bakÄ±p ev cephe lerini yerleÅŸtirdik. Sonra her eve derinlik verip araziye sapladÄ±k. Denizden geriye doÄŸru daralan arazimizde tÃ¼m evler yÃ¼zlerini denize dÃ¶nmÃ¼ÅŸ oldular. GÃ¼neÅŸe bakan ayÃ§iÃ§eklerine benzetebilirsiniz.Â



Alt ve Ã¼st katlarda ayrÄ± daireler oluÅŸturup her evin denize bakan yÃ¼zÃ¼ne ana yaÅŸam mekÃ¢nlarÄ±nÄ± yerleÅŸtirdik. Ve arazide ortaya Ã§Ä±kan teraslamalarla her eve ayrÄ± seviyelerde kendi bahÃ§elerini verdik. Ãœst bloklarda ise orta katta birleÅŸen bir buÃ§uk katlÄ± evler kurguladÄ±k.

Ve tekrardan Bodrum'un gÃ¼neÅŸinde ve kokusunda beyazlarÄ± giydik, Ã§iÃ§ekleri sarÄ±ndÄ±k.

Mimar Boran Ekinci

(DetaylÄ± Bilgi iÃ§in: www.reefbodrum.com)

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