Reef Bodrum, TÃ¼rkiye'nin Cennet KÃ¶ÅŸesi Bodrum'da Yepyeni YaÅŸamlar Sunuyor

REEF BODRUM'DA TÜM PENCERELER BODRUM'A AÇILIYOR!



Bodrum gayrimenkul sektörünün fark edilen markalarından biri haline gelen Reef Bodrum markası, Mono Mimarlık İnşaat Taahhüt Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Denpa Yapı Ltd. Şti. tarafından kurulmuştur. 2009 yılında tamamladığı Reef Homes, 2011 yılında tamamladığı Reef Loft ve Reef Port projelerinin ardından şu günlerde hayata geçirmeye hazırladığı son projesi Reef Terrace ile Bodrum'un içinden tekrar merhaba diyor. Mono Mimarlık ve Denpa Yapı Ltd. Şti. 2012 yılında da, Reef Bodrum markasıyla hem Bodrum merkezde, hem de Bodrum Yarımadası üzerinde modern mimariyle yoğrulmuş yaşam alternatifleri sunan yeni projelerini hayata geçirmeye devam edecek.

YAZLARIN SERİNLİĞİ KIŞLARIN SICAKLIĞI, LOFT'UN DÖRT MEVSİM KONFORU…



Reef Loft, Bodrum'un tam merkezinde, Kumbahçe Mahallesi, Paşa tarlası mevkiinde, projenin 2011 Ulusal Mimarlık Ödülleri arasında yer almasını sağlayan uluslararası başarıya sahip Mimar Boran Ekinci'nin hazırladığı, hem konumu hem de panoramik Ege Denizi, Bodrum Kalesi ve gün batımı manzarasıyla benzersiz bir yaşam projesidir. 12 adet üç oda+bir salon, 16 adet bir oda+bir salon toplam 28 üniteden oluşan, Bodrum'un butik bir yerleşim merkezidir. Reef Loft, tüm misafirlerine ve yaşayanlarına pek çok keyfi deneyimleme ve tadını çıkarma fırsatı sunarak, Bodrum'da yılın dört mevsimi rahat ve konfor içinde yaşamaları için tasarlandı. Reef Loft, güncel inşaat teknolojisi ve yüksek inşaat kalitesini çağdaş tasarımıyla buluşturdu. Akdeniz yaşam geleneğinin en önemli unsurlarından, dış/açık mekan konsepti, avlu/teras ve bahçe/teraslarla yeniden yorumlanarak, bu coğrafyanın muhteşem iklimi ve Reef Loft manzarasıyla bütünleşmiş yaşam üniteleri tasarlandı. Bodrum'da gün geçtikçe daha fazla hissedilmeye başlayan otopark sorunu da unutulmayarak, yer altı otoparkı ile çözüm getirildi. (Detaylı Bilgi için: www.reefbodrum.com)







HENÜZ REEF SAKİNİ DEĞİLSENİZ O ZAMAN SİZİ REEF PORT'A BEKLERİZ...

Reef Port, Bodrum'un içinde, Kumbahçe Mahallesi'nde yer alan, birbirinden farklı kotlarda ve farklı büyüklüklerde tasarlanmış eşsiz bir yaşam merkezidir. Yurtiçi ve yurtdışında önemli projelere imza atan Mimar Murat Artu tarafından projelendirilen muhteşem Bodrum Kalesi manzarası ile Bodrum'u ayaklarınızın altına seren en alt kotta denizle buluşan birbirinden özel 14 daire… Reef Port, Bodrum'u yaz-kış yaşamak isteyen Bodrum severler için şehrin içinde, şehrin gürültüsünden uzak ayrıcalıklı bir yaşamı denizle buluşturuyor. 2012 yazında ev sahipleri Bodrum Kalesi ve koyuna hakim muhteşem manzaranın keyfini çıkaracak, arazinin özel konumundan dolayı deniz kıyısında ve Kumbahçe plajında, özel sosyal tesis imkanları ile denizin, güneşin ve Bodrum'un konforunu Port farkıyla 4 mevsim yaşama şansına sahip olacak. Modern ve sıcak tasarımı ile şehrin içinde, şehrin gürültüsünden uzak Reef Port'ta yaşam bir ayrıcalıktır… (Detaylı Bilgi için: www.reefbodrum.com)





Bir projeye başlarken çeşitli tasarım metodları kullanırız. İlk defa bu projede önce arazi cephesini tasarladık. Denizden araziye bakıp ev cephe lerini yerleştirdik. Sonra her eve derinlik verip araziye sapladık. Denizden geriye doğru daralan arazimizde tüm evler yüzlerini denize dönmüş oldular. Güneşe bakan ayçiçeklerine benzetebilirsiniz.



Alt ve üst katlarda ayrı daireler oluşturup her evin denize bakan yüzüne ana yaşam mekânlarını yerleştirdik. Ve arazide ortaya çıkan teraslamalarla her eve ayrı seviyelerde kendi bahçelerini verdik. Üst bloklarda ise orta katta birleşen bir buçuk katlı evler kurguladık.

Ve tekrardan Bodrum'un güneşinde ve kokusunda beyazları giydik, çiçekleri sarındık.

Mimar Boran Ekinci

