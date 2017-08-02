Reddit toplam değerini 1.8 milyar dolara yükseltti

Reddit, son finansman turunu rekor yatırımla tamamladı. Reddit’in CEO’su Steve Huffman yaptığı açıklamada Reddit’in yeni tur yatırımıyla tam 200 milyon dolar daha yatırım aldıklarını açıkladı. Bu son yatırımla birlikte Reddit‘in değeri tam 1.8 milyar dolara yükseldi.

Huffman, "Reddit yaşlandığını hissediyor. Bizim eski şeylerle işimiz olmaz." diyerek topluluktan birtakım yenilikler yapılacağını duyurdu. Yeniliklerden ilki Reddit'in kurulduğu 2005 yılından beri neredeyse hiçbir değişikliğe uğramayan anasayfa üzerinde gerçekleşecek. Yeni anasayfada Facebook'takine benzer bir haber akışı olacak ve siteyi ilk kez ziyaret eden kişilerin, sitenin amacını anlaması sağlanacak.

İkinci yenilik ise kazanç üzerine. Reddit üyeleri videolarını herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşır gibi paylaşabilecek ve Reddit bu videolara Reklam yerleştirerek kazanç sağlayacak. Son olarak Huffman, Reddit'in 300 milyon kullanıcısının olduğunu ve bu kullanıcıların yüzde 80'inin Reddit'i masaüstünde ziyaret ettiğini belirtti.