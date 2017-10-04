Reddi hâkim talebi

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçlamasıyla 7.5 yıl 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve Enis Berberoğlu ile ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması bilgileri açıklamak’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Aydınlık gazetesinin genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve gazetenin eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt katıldı. Berberoğlu’nun avukatları reddi hâkim talebinde bulundu. Dosya bir üst mahkemeye gönderildi. MİT TIR’larına ilişkin görüntülerin Aydınlık gazetesinde yayınlanmasına ilişkin Yücel ile Bozkurt hakkında ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması bilgileri açıklama’ suçundan açılan dava geçen ay Enis Berberoğlu, Erdem Gül ve Can Dündar’ın yargılandığı davayla birleştirilmişti.