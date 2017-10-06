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    Reddediyordu! Doku örnekleri uyuştu...

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    06.10.2017 - 16:41 | Son Güncelleme:

    Üsküdar’da, boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriyeli muhalif aktivist Orouba Bakarat ile gazeteci kızı Halla Barakat’ın Bursa’da yakalanan katil zanlısı Ahmet Barakat, emniyette hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Anne Orouba Barakat’ın tırnak arasında bulunan dokudaki DNA ile Ahmet Barakat’tan alınan DNA örneği uyuştu. Ahmet Barakat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Suriyeli aktivist ve muhalif Orouba Barakat’ın(60) Bahreyn’deki kardeşi Shaaza Barakat’ın, ablasına ulaşamayınca, İstanbul’daki ağabeyini aramasıyla ortaya çıkan olayda, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin cinayet evinde, annenin tırnak aralarında doku örnekleri buldu.Reddediyordu Doku örnekleri uyuştu...

    Polis Kriminal Laboratuvar’da yapılan incelemede dokunun başka bir kişiye ait olduğu belirlendi.

    CENAZEYE KATILMIŞ

    Bu tespit yapılırken Ahmet Barakat, çifte infazın şüphelisi olarak Bursa’da gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen Ahmet Barakat, emniyette ısrarla cinayetlerle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ahmet Barakat, daha önce anne kızın yanında çalıştığını, ziyaret amaçlı Üsküdar’daki eve geldiğini öne sürerek’”Orouba beni aradı. İşsiz olduğum için yardım edebileceğini söyledi. Ben de 19 Eylül akşamı 23.30 sıralarında eve geldim kimse yoktu. Sahile indim sabahladım. Sabah yine eve geldim zile bastım açan olmadı ben de Bursa’ya döndüm” dedi. Geri dönüş yolunda farklı kıyafet giymesi ile ilgili Ahmet Barakat,”Sahilde yatarken çimenlerden kirlendi ben de değiştirdim.”dedi. Ahmet Barakat’ın kamera görüntüleri ile ilgili ve diğer soruları “tesadüf” diyerek geçiştirdiği bildirildi. Anne ve kızın cenazesine katıldığı ve Orouba’nın ağabeyi Maen Barakat’a taziye sunduğu ve evinde misafir kaldığı ortaya çıktı. Ahmet Barakat, 19 Eylül’de gelmiş ertesi gün saat 11.40 sıralarında da evden ayrılmıştı. Bursa’dan gelirken ve dönerken yalnızdı.


    ELİNDE POŞET VARDI

    Kamera görüntülerinde Ahmet Barakat’ın evden çıktığında eve gelirken giydiği kıyafetleri değiştirdiğini, evden siyah poşetle çıktığını, bir süre poşetle yürüdükten sonra poşeti çöp konteynerine attığını belirledi. Poşette çanak olduğunu söyledi. Ahmet Barakat, fırıncı olduğunu, Türkiye’ye 5 ay önce geldiğini öne sürdü. Anne kızı tehdit edenlerin öldürmüş olabileceğini iddia etti. Polis poşette olay sırasında kıyafetlerine kan bulaşması nedeniyle ayakkabıya kadar kıyafetleri değiştirdiğini değerlendiriyor.

    Ahmet Barakat’ın çifte infazı inkar etmesi üzerine kan örneği alındı.

    Ahmet Barakat’tan kan örneği alındı. Alınan kan örneğindeki DNA ile anne Orouba Barakat’ın tırnak arasında bulunan dokudaki DNA kriminal laboratuvarda karşılaştırıldı. DNA’nın uyuştuğu belirlendi. Doku Ahmet Barakat’a aitti.

    Cinayet evinin kapısında ve içeride 10 noktadaki parmak izlerinin deterjanla temizlendiği de anlaşıldı. Polis, Orouba Barakat’ın zaman zaman Ahmet Barakat’ın Suriye’deki ailesine para gönderdiğini, cinayetin de para nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

    NE OLMUŞTU?

    Suriyeli gazeteci Halla Barakat (22), işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi vermişti. Polis ekipleri, 22 Eylül'de Barakat'ın annesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki eve çilingir yardımıyla girmişti. Evde, anne Oruba Barakat (60) ile Halla Barakat'ın cansız bedenleri battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Yapılan incelemede, anne-kızın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olay yeri çevresi ve toplu taşıma araçlarındaki güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli tespit edilmiş, Bursa'da düzenlenen baskınla şüpheli A.B evinde yakalanmıştı.

    Etiketler: Barakat , cinayet , Suriyeli
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