Red Hat Türkiye'de neler yapmayı planlıyor?

Red Hat, açık kaynaklı yazılımlarıyla ve Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketidir. 1993’te Bob Young ve Marc Ewing tarafından ABD’de kurulan şirket, bulut teknolojileri, ara katman, işletim sistemi, depolama, sanallaştırma, yönetim ve mobil gibi alanlarda çalışmalar yapıyor.

Bu tür toplantılara önem veren firma, Türkiye’de Telco, Finans, Kamu ve Perakende gibi sektörlerde yoğunlaştıklarını açıkladı. Tubitak, Garanti Bankası, Turkcell, TEB, N11, kamu kuruluşları, hastaneler ve üniversitelerle birlikte çalışan şirket gelecekte Türkiye’de daha da büyümeyi hedefliyor. Türkiye’de en büyük sıkıntısının nitelikli eleman olduğunu belirttiler.

2016 senesinde Red Hat Türkiye Olarak %75 ciro büyümesi ile kapattıklarını belirten firma, gelecek seneler için Türkiye’de 3 telekom operatörüne özel bir ekip kuracaklarını belirttiler. Telco fonksiyonlarının sanallaştırmasına yönelikte Openstack Profillerine ağırlık vereceğinizi belirttiler. Aynı şekilde finans sektörü içinde müşterilerine yönelik bir ekiplerinin var olduğunu bu senede bu ekibi genişleteceklerini belirttiler.

Red Hat, açık kaynaklı yazılımlarıyla ve Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketidir. 1993’te Bob Young ve Marc Ewing tarafından ABD’de kurulan şirket, bulut teknolojileri, ara katman, işletim sistemi, depolama, sanallaştırma, yönetim ve mobil gibi alanlarda çalışmalar yapıyor.

Red Hat 35 ülkede 90’ı gecen ofisiyle dünyadaki en büyük yazılım şirketlerinden biri konumunda yer alıyor. Tutarlı bir şekilde 9 yıldır büyümeye devam eden firma, Microsoft, Intel gibi büyük şirketlerle de ortaklığı bulunuyor. Red Hat açık kaynak sayesinde, kullanıcılarına kodları görme ve kodlar üzerinde oynama özgürlüğünü sağlıyor. Açık kaynak sayesinde kurumlara avantaj kazandıracak, daha çevik ve esnek çözümler bulunuyor.

Red Hat’in bir diğer avantajı ise kritik BT taleplerini karşılamanın yanında tedarikçileri de ortadan kalkması sağlanıyor. Tedarikçilerin kaldırılması ile firmalara daha az maliyetlerle teknolojilerini sağlıyor. Bütün şirketlerde dijital dönüşüm üzerinde odaklanan firma, sanallaştırma uygulamaları ve bulut teknolojilerine gittikçe daha çok yatırım yapıyor.

Red Hat’in sunduğu hizmetlerden biride bulut teknolojileri, en çok finans ve Telekom şirketlerine hizmet sunan firma kamu kuruluşlarının BT taleplerini de teknolojilerini sunuyor. IoT ile hızla artan veri büyüklükleri ve bulutun getirdiği çeviklik ve esneklik şirketleri daha geniş kapsamlı planlar yapmaya yöneltiyor. 4.5G ile gelen yüksek iletişim hızı, bulut teknolojilerinin kullanımında büyük etken oluyor.

Red Hat bulut teknolojilerinde kurumların alternatif çözümlere kıyasla çok daha düşük bir maliyetle kurup yönetebilmelerini sağlıyor. İstediğiniz bileşenlerden çeşitli kombinasyonlar yaparak ihtiyacınıza göre düzenlemenize imkan sağlıyor.

Günümüzde BT liderlerinin alacağı kararların en büyüklerinden biri hibrit bulut teknolojisine geçiş olduğunu söyleyen Red Hat, bu konuda da kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunduğunu belitti. Bu hizmetler özel veya hibrit bulut projelerinin stratejik planlanması, uygulanması ya da yönetilmesi konusundaki isteklere göre de ayarlanabildiğini söylediler.

Birçok insanın hayatını kolaylaştıran Bulut bilişim Teknolojileri sayesinde de KOBİ’lerin gelişmelerinde de yardımcı olunuyor. Maliyeti düşük bulut teknolojilerinin sağladığı yüksek esneklik ve ölçeklenebilirlik sayesinde KOBİ’lerin Türkiye’deki rekabetçi yönlerini koruyabilmek için gittikçe önem kazanıyor.

Hibrit bulut yapılarında hem şirket içi hem de şirket dışı kaynaklar kullanılıyor. Hibrit bulut sistemlerinde hem özel bulut teknolojilerindeki gibi esneklik özelliğine sahip hem de genel bulut teknolojilerinde bulunan maliyet avantajı fırsatlarına sahip.

Hibrit bulut yapısı, özel ve genel bulut çözümlerindeki avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak için ideal bir başlangıç olacağını açıkladılar. Ama açık hibrit bulut sisteminin uygulanması süreci oldukça karmaşık. Bu alanda yatırım yapmak isteyen şirketlere Red Hat geniş kapsamlı çözümler sunuyor. Bulut teknolojileri açık standartlar üzerine inşa edilmiştir. Bu sebepten dolayı bulut altyapısı için müşterilerine Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform gibi Linux tabanlı bir OpenStack çözümü sunuyor.

Şirket, Bu sayede altyapıda istenen esnekliği sağlıyor. Red Hat, müşterileri için yaptığı ankette OpenStack’i kullanmalarının ana sebeplerini sordu. Ankette %77 oranında hızlı hizmet sunulması, %52 oranında BT bulut teknolojilerinin maliyetlerinin düşmesi, %44 oranında ise altyapı esnekliğinden dolayı seçtiklerini belirttiler. Şirket zamanla geleneksel BT yapılarının esnek bulut yapıları ile destekleneceğini düşündüklerini belirtti.

Red Hat’in OpenShift Dedicated ürünü ile Google ile yaptığı anlaşmada OpenShift Dedicated on Google Cloud Platform hizmetine geçtiklerini açıkladılar. Google Cloud Platformu üzerinde bulunan OpenShift Dedicated sayesinde kullanıcılar, Red Hat’in kurumsal deneyimlerinden faydalanarak bulut yerlisi uygulama şablonları, Kubernetes ve konteyner kullanımına geçişlerini hızlandırabiliyorlar. Kullanıcılar aynı zamanda Google’ın küresel, Konteynerlere uygun altyapısından da faydalanabiliyorlar.

Kullanıcılar aynı zamanda Google’ın veri analitiği, makine öğrenme, hesaplama, network ve depolama hizmetleri ekosistemiyle ürünlerini zenginleştirebiliyorlar. Red Hat, kullanıcılarının hızla büyüyen veri deposu ihtiyaçlarını karşılamak için, depolama kapasitenizi sınırlayabilecek markalar ve donanım tabanlı çözümler yerine, açık yazılım tanımlı ve sınırsız bir platform sunuyor. Bu platformu fiziksel, sanal ve bulut kaynaklarınızda da kullanabilmenize olanak sağlıyor.

Red Hat’in, dünya genelinde pek çok işletme tarafından kullanılan Red Hat Gluster Storage ürünü ile kullanıcılarına ölçeklenebilir, güvenilir ve düşük maliyetli bir veri yönetim platformu sunuyor. Fiziksel, sanal ve bulut ortamlarda tüm dosya ve nesne gruplamalarında etkin bir depolama çözümü olarak da kullanılıyor.

Red Hat Ceph Stroge ürünü ise genel veya özel bulut teknolojisi kullanan kurumlara sağlam, geniş bir ölçeklendirme seçeneği sunan blok ve nesne depolama platformu olarak karşımıza çıkıyor. OpenStack kullanıcıları en çok bu depolama seçeneğini kullanıyor.

Red Hat’in güvenlik konusunda da kullanıcılarına sağladığı imkanlarda bulunuyor. Müşterilerine Merkezi güvenlik yönetimi, konfigürasyon taraması ve ileri düzeyde iyileştirme uygulamaları sunuyor. Red Hat’de bulunan sürekli izleme uygulamaları, kurumların güvenlik açıklarını, zayıf noktaları ve güvenlik yapılandırmasındaki izinsiz değişikleri tespit ediyor ve olması gereken yapılandırılmaya geri döndürebiliyor. Bu sayede kullanıcılarının güvenliğe ayırdığı yüksek bütçeleri aşağılara çekebiliyor.