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Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihi yine ertelendi!

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

Rockstar Games, uzun süredir merakla beklenen oyunu Red Dead Redemption 2'yi bir kez daha erteleyerek bekleyenleri üzdü!

Red Dead Redemption serisinin hayranları, bir kez daha Rockstar Games'ten üzücü bir haber aldılar. Serinin ikinci üyesi, Ekim ayına kadar ertelenmiş durumda. Red Dead Redemption 2, 26 Ekim tarihinde yayına hazır olacak.

Firma, resmi sitesi üzerinde yaptığı açıklama ile bu gecikme için özür dilerken, oyunu daha erken sunmayı planladıklarını ancak iyileştirmeler için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Red Dead Redemption 2nin çıkış tarihi yine ertelendi

İkinci oyunun daha da iyileştirilmesi için biraz zaman daha gerekiyor olabilir ancak uzun bir süredir bu oyunun beklendiğini belirtmekte fayda var. Orijinal oyun 2010 yılında sunulmuştu ancak oyunu beğenen hayranlar, Rockstar'ın 2016 Ekim tarihli duyurusunu beklemek zorunda kalmışlardı. İkinci oyun "kanun kaçağı Arthur Morgan ve Van der Linde çetesinin hikayesini" takip ediyor ve grubun "soygunları, çatışmaları ve hayatta kalma mücadelesi" anlatılıyor.

chip.com.tr'nin haberine göre Read Dead Redemption 2, bir başka sorun ile karşılaşılmazsa, Xbox One ve PlayStation 4 için sunulacak.

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