Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak?

2018 yılında çıkacak oyunlar arasında olan ve oyunseverlerin heyecanla beklediği Red Dead Redemption 2'nin, geliştirici firma tarafından 2018 ilk baharda çıkacağı bilinirken, Hollanda merkezli perakende şirketi tarafından oyun hakkında bekleyenleri üzecek bir açıklama geldi. Coolshop'un açıklamasına göre Red Dead Redemption 2, 8 Haziran'da çıkacak. Yalnız şirketin paylaştığı bu sızıntı, çok net değil. Çünkü sızıntılarda resmi olarak 8 Haziran yazmıyor, sadece 2018 yazıyor. Coolshop, yayınladıkları ibareyi değiştirmiş.

Ancak Coolshop'un bu sızıntısına insanların güvenmesinin bir nedeni var. Çünkü şirket, Grand Theft Auto V'in çıkış tarihini önceden yayınlamış ve oyun o tarihte çıkmıştı. Son olarak Red Dead Redemption 2 duyurulduktan hemen sonra çıkış tarihinin de 2017 sonbahar olduğu söylenmişti. Ancak oyunun gelişiminde yaşana bazı gecikmeler, oyunun 2018 ilkbaharına sarkmasına neden olmuştu.