RED BUSINESS UÇURUYOR

Vodafone Türkiye kurumsal müşterileri için geliştirdiği Red Business tarifelerine yeni bir ayrıcalık ekledi. Şimdi Red Business üyeleri, AnadoluJet’ten alacakları tüm uçak biletlerinde %25 indirimden faydalanıyor.

Kurumsal müşterilerine akıllı çözümler sunarak daha verimli iş yapma olanakları sağlayan Vodafone Türkiye, yeni hizmetiyle Red Business’lıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Artık Red Business’lılar, AnadoluJet ile uçuşlarında %25 indirimden yararlanarak tasarruf ediyor.

Bunun için yapılması gereken tek şey; Red Business tarifelerinden birine geçerek kampanya şifresini AnadoluJet yazıp 6666’ya kısa mesaj gönderek almak. Akıllı telefon sahipleri ise Vodafone Red Business Avantaj Cepte uygulamasında “Fırsat Kullan” butonuna tıklayarak şifresine kolayca ulaşabilir.

Red Business’lılar hâlihazırda, yurt içinde tüm sabit hatlar ve Vodafone’lularla ücretsiz konuşuyor, tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve interneti yurt dışında kullanabiliyor, internetini tablet ve bilgisayarına hiçbir ek ücret ödemeden paylaştırabiliyor. Ayrıca mobil ihtiyaçları için 7/24 hizmet alınabilen özel müşteri hizmetleri, ücretsiz Back Up Kişisel Asistanlık, TAV’da ücretsiz havaalanı lounge hizmeti ve Budget’ta %50 indirimle araba kiralama gibi kolaylıklardan faydalanıyor.

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: “Tüm kurumsal müşterilerimizi Red Business dünyasına davet ediyoruz.”

Abonelerinin iletişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılarken, onların yoğun iş hayatlarını kolaylaştıracak faydalar sunmak üzere, Red Business tarifelerini lanse ettiklerini belirten Engin Aksoy, “Red Business’lılara sunduğumuz kolaylıklara bir yenisini ekleyerek, Türkiye’nin iç hat uçuşlarında önde gelen havayolu şirketlerinden AnadoluJet ile iş birliğimizi hayata geçiriyoruz. Bu işbirliğiyle kurumsal Red Business üyeleri gibi bireysel Vodafone Red’liler de AnadoluJet’ten yurt içi uçuş biletlerini Red’e özel %25 indirimle edinebiliyor. Bu vesileyle tüm kurumsal müşterilerimizi Red Business dünyasına davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.



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