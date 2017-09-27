Reçinenin renklerle dansı

Bodrum Pasha Art galerisi, 15 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında sanatçı Nadide Goldştayn’ın ikinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı eserlerinde çok sayıda ve farklı boyama tekniğini bir arada kullanıyor. Kullandığı sıra dışı malzemeler arasında Türkiye’de henüz çok yeni olan reçine de bulunuyor. Goldştayn’ın resimlerindeki reçine katmanlarının canlı renkler ve altın tozu ile dansı her bir tabloyu benzersiz kılıyor. İlhamını doğadan alan sanatçı, “Resim, içinde kaybolduğumuz bir renk ve doku yolculuğu. Her bir tablo farklı bir derinlik ve duygusal element barındırıyor” diyor.

Doğadan beslenen ressam

Nadide Goldştayn’ın resme olan tutkusu çocukluk yaşlarına dek uzanıyor. Uzun yıllar boyunca Türkiye ve Kanada’da uluslararası firmalarda pazarlama müdürlüğü yapan Goldştayn, son yıllarda resim çalışmalarına ağırlık verdi. Amsterdam’da Peter Dammers’tan resim eğitimi alan Goldştayn, Amerika’da Wanda Mumm, Bill Bayer ve Cyntihia Knox gibi ressamlarla çalıştı. Amerika’nın en büyük sanat kongrelerine katılan sanatçı, Vancouver 2010 Kış Olimpiyatları bünyesinde düzenlenen sanat fuarında görev aldı.