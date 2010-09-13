Recep İvedik’i gördünüz mü?

Şampiyondaki kahramanları potamıza kabus gibi çöktü…

Tek başına yendi desek yeridir!

Sorun sadece bu muydu?

Hayır…



Saha dışında olanlar daha vahimdi!

Özellikle tribünde yaratılan negatif enerji baş faktörlerden…

Kırmızı çerçeveli gözlükleri…

Laubali duruşu…

Ağzını ayıra ayıra çiğnediği sakızı…

İvedik, kendini Jack Nicholson ile karıştırıyor…

Nicholson nerede, sen neredesin!

Sahadaki millilere destek olmaya değil, kendi egolarını tatmin etmeye gelmiş…

Dün gecenin en çirkin tablolarından bir tanesiydi…

Sadece gerçek İvedik yoktu tabii ki…

“Orada olmalıyız” diyen tüm ünlüler akın akın salona koştular…



Hepsine tek tek iskemle atıldı...



"Aman ayakta kalmayın buyurun oturun!"

Kasıla kasıla izlediler…

Devler sanki onlar için oynuyordu!



Aslında oynuyordu biraz hafif kaçar. Onlar için oynadılar...

Dünkü tribünün hakkı böyle olmalıydı!

**

Final oynamayı biliyoruz!



Yaşamayı bilmiyoruz!

Bir gün öncesinde kazanılan zaferin tadını öylesine çıkarttı ki, şampiyon olunca yapabileceğimiz hiç bir şey kalmadı!

Evler, yatlar, katlar, milyon dolarlar!



Herhalde şampiyon olsak ülke topraklarından bir parça verilecekti!



24 saat sabredin! Çocuklar bir yere mi kaçıyor?

12 Dev Adamın motivasyonunu kırmak için her şeyi yaptılar…

Devleri ilk kez mağlubiyeti kabullenmiş ve silik gördüm!

Sırbistan maçındaki 0,5 saniyelik arzu, Amerika maçının 40 dakikasının hiçbir saniyesinde yoktu…



Semih bu kez toplara değil, suratımıza şamar atıyordu...

Çoktan mağlubiyet kabullendirilmiş!

"Kaş yaparken göz çıkartmak" böyle olur…



Altında iyi niyet var ama final böyle yaşanmaz, yaşatılmaz!



Ya hiç vermiyorsunuz ya da ipin ucunu kaçırıyorsunuz...



3 hafta önce 12 Dev Adamın ne olduğunu bilmiyordunuz. Umurunuzda da değildi...



Yalan mı?

Kesinlikle çocukları ve Tanjeviç’i suçlamıyorum…

Zaten suçlamadığım için böyle bir yazı yazıyorum…

Onlar final oynamayı gayet iyi biliyordu…

Ama İvedikler onlara final oynatmamak için hem tribünde hem saha dışında ellerinden gelen her şeyi yaptılar…



Sonunda da maalesef başarılı oldular...