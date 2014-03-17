Reçel yapmak

Kış meyvelerinden yaptığım reçeller, stüdyodaki konuklar ve ekip tarafından pek beğenildi.

Programdan sonra kadınlarla biraz sohbet ettiğimde Türk kadınlarının büyük kısmının reçel yaptığını ve herkesin de kendine has bir reçel yapma tekniği olduğunu fark ettim.

Çevremdeki kadınlardan da biliyorum, herkes anneannesinden, annesinden gördüğü gibi yapıyor reçelini, ki bu da çok normal. Ama her şeyin püf noktaları olduğu gibi reçel yapmanın da var ve şimdi ben bunları sizinle paylaşmak istiyorum.

Meyveleri akşamdan mutlaka şekere yatırın. Çünkü meyveler sabaha kadar su salıyor ve böylece ekstra su katmanıza gerek kalmayabiliyor.

Reçeliniz fazla mı sulu oldu? Hemen içindeki meyveleri kevgirle alın, şerbeti kaynatmaya devam edin. Süzme bal kıvamına gelinceye kadar kaynattıktan sonra meyveleri tekrar koyun ve 2-3 dakika daha kaynatın. Hatta reçelinize biraz da pekmez ekleyebilirsiniz.

Reçelin köpüğüne fazla kafa yormayın, çünkü köpük sonradan sönüyor. Ekleyeceğiniz azıcık tereyağı da bu işi görebilir.

Gördüğünüz gibi, konu yemek olunca ben yazmaya da konuşmaya da doyamıyorum ve reçel konusunu tamamlamayı bir sonraki yazıya bırakıyorum.

FIRINLANMIŞ İNCİK ETİ 6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 6 adet incik eti

Sosu için;

* 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

* 1 yemek kaşığı yoğurt

* 1 tatlı kaşığı domates salçası

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 su bardağı et suyu

YAPILIŞI

İncik etlerini bol suyla yıkayıp, su dolu bir tencerede 5 dakika kadar bekletin. Böylece kemik kırıkları suya geçecektir.

Etleri süzdükten sonra, üzerine çıkacak kadar sıcak suyla, orta ısılı ateşte haşlanmaya bırakın.

Etler yumuşayıp, kemiklerinden ayrılacak kıvama gelinceye kadar pişirip ocaktan alın.

Sosu hazırlamak için; yoğurt, salça, tereyağı, tuz ve karabiberi bir kâsede karıştırın.

Ilık haldeki incik etlerini sudan çıkarıp hazırladığınız sosa iyice bulayın.

Sosa buladığınız incik etlerini bir fırın kabına yan yana yerleştirin. Haşlama suyundan 2 su bardağı kadar alıp fırın kabına aktarın.

Etleri, 175 dereceye ayarladığınız fırında 20-25 dakika, üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişirip servis yapın.