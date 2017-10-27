Real işçileri ücretlerinin ödenmesini istiyor

DİSK/Nakliyat-İş yöneticilerinin de bulunduğu eylemde Metro, Beğendik ve protesto edilirken işçiler Ümraniye halkını bu marketlerden alış veriş yapmamaya ve zulme ortak olmamaya çağırdı.

Real işçileri adına Ahmet Fazlı Şahin yaptığı konuşmada, haklarının gasp edildiğini ve gasp edilen haklarını almak için her türlü meşru yasal yolları kullandıklarını belirtti. Şahin, bundan sonra yapılacak eylemlere bu mağazaları da dahil edeceklerini ifade etti.

Konuşma yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Osmanoğlu ise Real işçilerinin taşımacılık işkolunda olmamasına karşın işçi sınıfına karşı olan sorumlulukları gereği Real işçilerine sahip çıktıklarını, bütün sendikaların böyle davranması gerektiğini vurguladı. Osmanoğlu yaptığı konuşmada ekmek kavgasının ve mücadelesinin meşru bir hak olduğunu belirterek, OHAL’in işçilerin hak almasını engellemeye dönüştüğünün altını çizdi.