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Razer'dan Apple cihazları için özel kulaklık

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

Oyuncu telefonu amacıyla Razer Phone'u üreten Razer, şimdi de iOS'a has bir kulaklık üretti. Razer Hammerhead adı altında iOS için geliştirilen yeni kulaklık, Lightning çıkışıyla geliyor.

Razer'ın kulaklık teknolojisi Hammerhead adı altında iOS için geliştirilen yeni kulaklık adı üzere direkt Apple kullanıcılarına hitap ediyor. iPhone 7 serisiyle standart kulaklık girişini ortadan kaldıran Apple için üretilen bu kulak içi kulaklık da iPhone'ların tüm modellerilye uyumlu çalışıyor. 

Razerdan Apple cihazları için özel kulaklık

10mm'lik sürücülere sahip olan daha yüksek bas vaat eden kulaklık, yeşil gövdesiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılara, kendi uygulamasıyla özelleştirme de mümkün kılınıyor. Ek olarak kulaklık Apple'ın "Siri" uygulamasıyla da uyumlu.

Kulaklık, 800 TL fiyat etiketiyle satışta.

Etiketler: for iOS , iPod , iPad
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