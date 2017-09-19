Raylı sistemler tematik meslek lisesi geliyor

Ilıcalı, yazılı açıklamasında, yeni eğitim ve öğretim yılında okulların açılmasıyla trafik kurallarına daha çok riayet dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erzurum'da "raylı sistemler tematik meslek lisesi"nin açılacağını belirten Ilıcalı, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın ülke genelinde uyguladığı tematik liseler projesi kapsamında, ulaştırma sektörünün en önemli bileşenlerinden olan demiryolu ulaşımı için kalifiye eleman yetiştirilmesini amaçlayan raylı sistemler tematik meslek lisesinin girişimlerimiz sonucu Erzurum’da açılması yönünde karar verilmiştir. Aynı şekilde 2026 Kış Olimpiyatları aday şehri Erzurum'da, sportif altyapımızın güçlendirilmesi ve başarılı sporcular yetiştirilmesi için spor meslek lisesinin açılması planlanmaktadır. Sektörel gelişimin önünü açabilecek meslek liselerinin açılması yönünde taleplerimizi dikkate alan ve gerekli işlemleri başlatan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin'e ve destekleri için Demiryolu Meslek Okulu Mezunları Derneğinin Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum."

Uzun bir tatil döneminin ardından yaklaşık 18 milyon öğrencinin ders başı yaptığını anımsatan Ilıcalı, eğitim ve öğretim yuvalarının aile ortamından sonra hayata hazırlayan en önemli basamak olduğunu vurguladı.

"Trafik terörünü bitirmeyi hedefliyoruz"

Okulların açılmasıyla artan trafiğin olumsuz sonuçlara mahal vermemesi için her zamankinden daha fazla trafik kurallarına riayet edilmesine işaret eden Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Trafikte yaşanan kazaların yüzde 98’inin insan kusuru sonucu gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda okul servis şoförlerimizin, öğrencilerimizin güvenli ulaşımının sağlanması sürecinde ne denli büyük bir paya sahip olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Trafikte bölünmüş yollar yaparak, toplu ulaşım sistemlerini geliştirerek insan dışı etkenleri olabildiğince lehimize çeviriyoruz. Bu aşamadan sonra trafik güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımız insanı eğitmek ve bilinçlendirmek adına olacaktır. Çünkü insan trafikte hem sürücü hem yaya hem de yolcu olarak bulunabildiğinden köklü bir değişimin mutlak unsuru insanımızı bilinçlendirmekten geçmektedir. Eğitim, ileri teknoloji ve yasal düzenlemeler başlıklarını bir araya getirerek trafik terörünü bitirmeyi hedefliyoruz. Bu açıdan kalıcı bir trafik güvenliği kültürü tesis etmemiz için eğitim-öğretim sistemi içerisinde bu hususun daha fazla işlenmesi gerektiği de aşikardır."