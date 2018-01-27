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Raylara inen köpeği metro ile takip ettiler

İHA
27.01.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

Bursa’da raylara inen köpeği ekipler kurtardı. Metro ile takip edilen köpek 3 durak sonra yakalanabilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Şirinevler metro istasyonunda raylara giren sevimli köpek için Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’ın da katıldığı kurtarma operasyonunda kolay kolay yakalanmayan köpek, ekipleri 3 istasyon peşinden sürükledi. Metro ile de takip edilen köpek, Gürsu istasyonunda yakalanabildi.

Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı'nda koruma altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplerinin Veteriner İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçebileceği belirtildi.

Etiketler: korkutan görüntü
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