Raylara düşen Almanın hayatını kurtardı

AİLESİNİ ziyaret ettikten sonra evine dönmek üzere Boddinstrasse Metrosu’nda metro bekleyen 32 yaşındaki Özdirek, duyduğu sesler üzerine kafasını çevirdi ve yaşlı bir adamın dengesini kaybedip metronun raylarının üzerine düştüğünü gördü. Adam düşerken kafasını raylara çarpmış ve şuurunu kaybetmişti. Emin yaklaşmakta olan metronun sesini duymasına rağmen hiç tereddüt etmeden rayların bulunduğu boşluğa atladı ve adama yardım etmek istedi.

DÜŞÜNMEYE VAKTİM YOKTU

Korkmak ve düşünmek için vaktinin olmadığını söyleyen Özdirek, “Adam kanlar içindeydi ve baygındı, kafası yarılmıştı. Metro da durağa yaklaşıyordu; uzaktan ışıklarını görüyor, sesini duyuyordum. Önce çok korktum ama bunu yapmazsam adam gözlerimin önünde ezilecek hayatımın pişmanlığını yaşayacaktım. Allah’ın beni denediğini düşündüm ve hemen rayların üzerine atladım. Sonra arkamdan bir Afrikalı da atladı boşluğa ve onun yardımıyla son anda adamı yukarı çıkarabildik. Metro gelmeden de kendimizi dışarı attık” dedi.

66 yaşındaki yaralı Almana ilk yardım da yapan Özdirek, gerçekleştirdiği kahramanlık neticesinde Alman basının da ilgisini çekti ve hem yerel basın hem de ulusal basın konuyu geniş bir şekilde işledi.

Emin Özdirek Berlin gazetelerinin manşetlerindeydi.

BİR GÜN SONRA AYNI RAYLARDA

Ertesi gün tekrar Almanı kurtardıkları yere giden Özdirek, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: “Adamın gözlüğü orada kalmıştı. Görevlilerin çıkarmadığını görünce atlapı kendim çıkardım. Sonra hem adamın gözlüğünü kendisine vermek hem de sağlık durumunu öğrenmek için bulunduğu hastaneye gittim. Fakat ismini bilemediğim için hayatını kurtardığımız insanı ziyaret etmemize izin vermediler.”