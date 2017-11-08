Rapora göre Maria’nın katili 25 yaşında

RAPORA göre yüzde 99.5 yani yüzde 0.5 yanılma payıyla katil zanlısı Hüseyin K.’nın yaşı 25. Doktor yapılan incelemede sanığın dişlerine göre 22-29 yaş aralığında ve bu da 25 yaşında olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Önceki duruşmalarda sanığın yaşı ile ilgili tartışma çıkmıştı. Savcı sanığın 22 yaşlarında olduğundan hareket ediyordu. Sanığın Almanya’ya geldiği sırada sığınma talebinde bulunurken verdiği beyanlara göre şimdilerde 19 yaşında. Sanığın 22 ve daha büyük yaşta olması durumu alacağı ceza açısından önemli. Almanya’da 22 ve daha büyük yaşta olanlar yetişkin kabul edilip yargılanırken, 21 ve daha küçük yaştakiler ise gençlik yasası çerçevesinde yargılanıyor.