Rap müzikli, tiyatrolu ders

Özel bir okulda görev yapan İngilizce Öğretmeni Ayşegül Uslu, öğrencileriyle eğlenceli şekilde ders işliyor. İlk olarak konuyu normal müfredatla anlatan Uslu daha sonra rap müzik, tiyatro ve yarışmalarla eğlenceli bir şekle getiriyor. İngilizce dersini daha eğlenceli bir halde öğrenen çocuklar ise derslere büyük bir ilgi gösteriyor ve eğlenceli vakit geçiriyor



“ÖĞRETMENİMİZ ÇOK EĞLENCELİ”

İngilizce dersini çok sevdiğini belirten 3’üncü sınıf öğrencisi Elif Asel Aksu, “İngilizce öğretmenimiz çok eğlenceli. Bizlere dersleri oyunlarla anlatıyor. Her hafta İngilizce dersini bekliyorum. Çünkü öğretmenimizin hangi konuyu hangi oyunla anlatacağını merak ediyorum. Okulumuzun en güzel derslerinden birisi İngilizce” dedi.

İngilizceyi eğlenerek öğrendiğini söyleyen 3’üncü sınıf öğrencisi Eyşan Özgü Aslan ise öğretmenin derslerini rap şarkılar, tiyatro ile öğrettiğini belirtti.

8’inci sınıf öğrencisi Bertuğ Emin Balıkçı ise İngilizce öğretmenleri sayesinde dersini beden eğitimi dersi gibi eğlenceli bir şekilde işlediklerini söyledi.



"DERSLERE GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORLAR"

Bir şeyi öğretmenin sevdirerek yapılmasının daha faydalı olduğunu belirten Öğretmen Ayşegül Uslu, “Her öğrenci öğrenebilir ama her öğrenci aynı şekilde öğrenemez. Kimi ders ortamında kimi sevdiği bir müzikle kimi yarışmayla kimide sanatsal bir aktiviteyle öğrenir. Bunun için bende önce ders ortamında konuyu anlatıyorum. Sonra rap müzikle dersi daha eğlenceli bir hale getiriyorum. Tiyatroyla farklı bir öğreti süreci yaşarken yaptığımız yarışmayla devamını getiriyoruz. Bu şekilde öğrencilerin İngilizceye olan ilgisi artıyor ve derse gelmek için sabırsızlanıyorlar. Sürekli bana, ‘Öğretmenim bugün ne yapacaksın’ diye soruyorlar. Derslerimiz bu şekilde daha eğlenceli ve zevkli oluyor” dedi.



İngilizce dersinin rap müzik, tiyatro ve yarışmalarla öğretilmesinin çocukları adına büyük bir artı olduğunu vurgulayan veli Akın Özcan da, “Çocuklar bu şekilde hayatlarında İngilizce'yi daha fazla uyguluyorlar. Çocuklarımızın İngilizce öğrenme ve uygulaması konusunda çok memnunum” diye konuştu.