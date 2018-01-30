‘Randevu alamayan acil servise geliyor’

Hürriyet’in önceki gün gündeme getirdiği ‘Aciller acillik’ haberinin ardından açıklamalarda bulunan Aksay, “Acile gelen hastaların çoğunluğu ‘acillik’ değil. Birçok hasta gündüz işyerinden izin alıp hastaneye gelemediğini ya da polikliniklerden randevu alamadığını söylüyor. Polikliniklere gittiği zaman testler aynı günde yapılamıyor ya da sonuçları çıkmıyor. Bu yüzde acile gitmeyi tercih ediyor. Bazı hastanelerde acile yapılan günlük başvuru sayısı 1500-2000’e ulaşabiliyor. İki vardiyada 15 doktor olduğu düşünülürse bir doktorun günde 100 hastaya baktığı söylenebilir. Aslında bu yüzden kaliteli sağlık hizmeti veremiyoruz. Gerçekten acil durumda olan hastalara tam anlamıyla özen gösterilemiyor. Bundan Sağlık Bakanlığı da doktorlar olarak biz de memnun değiliz. Acil servislerde gerçekten bakmamız gereken hastalara daha iyi hizmet vermeyi biz de istiyoruz. Hastane personelleri de sabaha kadar zor ve yoğun şartlarda çalışıyor. Yaşanan durum personeli de üzüyor” dedi.

TOPLUM BİLİNÇLENMELİ

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de Sağlık Bakanlığı’nın bir çalıştay düzenlediğini dile getiren Ersin Aksay, “Çalıştayın ana konusu acil servislerdeki kalabalıktı. Bakanlık bu konuda bizlerin fikirlerini aldı. Yakın zamanda önlem alınacağını düşünüyorum. Sadece İstanbul’da da yaşanmıyor bu kalabalıklar. Diğer illerde de bazı hastanelerde acil servislere yapılan başvuru sayılara1000’e ulaşıyor. Üstelik buralarda daha az doktor çalışıyor. Bu yüzde öncelikle toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Acil olmayan hastaların acil servise başvurmaması gerekiyor” diye konuştu. Acil Tıp Derneği eski Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete de şunları söyledi: “Acil servislerin gereksiz kullanımını engelleyecek çalışmalar yapılmalı. Dünyada bu acil servise bu kadar başvurunun olduğu başka bir ülke de yok. Acil servisler alışkanlık haline gedi. Bu durumun engellenmesi için kamu spotları yayınlanmasının çok büyük faydası olacaktır. İnsanların bilinçlendirilmesi gerekiyor.”