Rammstein grup değil, bir türdür

Bugün ne Ömer Üründül konuşacak, ne Mr.Vuvuzela. Bugün İnönü’den ne Real Madrid geçecek, ne Vikingur. Bugün, İnönü’ye Rammstein gelecek, böğürecek, yakacak ve gidecek.

Live aus Mithat Paşa.

Alamancası “İnönü’den canlı.”

Rammstein’in Sonisphere Festivali için katılacağı konser.

Aynı Manowar, Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer gibi...

Beşi bir yerde...

Aynı Güney Afrika’nın “Büyük Beşlisi” gibi..

Aslan, leopar, fil, bufalo ve gergadan.

Hatırlatalım;

Rammstein neo-nazi görünüp, çoluğu-çocuğu, erkek-bayan sevgilileri olan, “çok güzel kokuyorsun”, “oyna benimle”, “evlen benimle”, “evlenmezsen bükerim seni” gibi şarkılar yazan, tanz metal (dans metal) yapan, konserlerinde şişme botla seyircinin üstünde gezen, yanağını deldirip ağzından ışık, kulağından havai fişek çıkartan, Dave Mustaine gibi yıldız futbolcusu olmayan, 5 tane Schweinsteiger, 1 tane Tipitip’den oluşan bir müzik grubudur.

Bu konser “bunlar Türk düşmanıdır, gelmez” diyenlere bir Medyum Memiş veya Sevda Demirel tokatıdır.

Çünkü bu adamlar Mehmet Scholl’den daha Türk olabilir.

Çünkü bu adamlar senden benden daha çok döner yemiş olabilir.

Ayrıca, bu konser, Baykal videosunu klip gibi gösterip terbiyeden bahseden, Mavi Marmara’yı Rammstein’a bağlayan, sırf sponsoru İsrail firması diye “İsrail destekli konser” tahriği yapan Amiş kafalılara bir tokat da olabilir.

Çünkü bu adamlar, bu akşam konsere dev bir tüfekle havaya ateş ederek çıkabilir, bu akşam dev bir penisten 20 metre köpük sıkabilir.

Ve bu adamlar bugün İnönü Stadyumu’nu yakabilir.

Tıpkı Berlin’de Kindl-Bühre Arena’da tüm sahneyi yaktıkları gibi...

Sesli düşünüyorum...

Quaresma’yı, Hilbert’i getiren Yıldırım Demirören....

Anıtlar kurulu kararı, Gençlik Spor Müdürlüğü, Spor Bakanlığı ile olmayacağını anlayınca,

“Getirin Rammstein’i, yaksınlar ulan stadı” demiş olabilir mi?

Sadece sesli düşünüyorum....

“Rammstein! İlk hedefiniz İnönü!”

“Feuer Frei!”*

*Yakış serbest!

