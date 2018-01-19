Rami Kışlası 14 Nisan 2019’da müze

Gıdacılar, bu yıl sonuna kadar Kayabaşı’nda inşaatına başlanan çarşıya taşınacak. 250 yıllık Rami Kışlası ise şehir müzesine dönüşecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan, gıdacıların boşaltacağı Rami Kışlası’na, “Tarih ve Medeniyet ile Eyüp El Ensari Panorama Müzesi”ni de içeren şehir müzesi yapacaklarını söyledi. Ziyaretçilerin gezebileceği büyük bir avlu ve iç mekanlar inşa edileceğini ifade eden Turan, “Koridorlarla geçişlerin sağlanacağı avluda, sergi salonları ve gezi mekanları yapılacak. Müzenin tamamlanması ile tarihi ve kültürel bir alan, İstanbulluların hizmetine sunulmuş olacak” dedi.

Rami Gıda Toptancıları Halini taşıma projesi üzerinde uzun süredir çalıştıklarını anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İdaremiz ve iştiraki tarafından epey zamandır arazi üretiminden başlayan bir süreç takip edildi. İstanbul’un önemli bir noktasında arazi üretildi, kamulaştırmaları yapıldı, planlama tamamlandı. İştirak şirketimiz tarafından ihale yapıldı. 7 firma yarıştı. İhalemiz 340 milyon artı KDV bedelle tamamlandı. İhale sonucunda da yer teslimini yapıp inşaat çalışmalarına başladık. 800 gün süresi var, bitiş tarihi 14 Nisan 2019. Ancak biz bu tarihten daha önce yani 2018 sonuna yetişecek şekilde projenin bitmesini hedefliyoruz.”