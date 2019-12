Zenginlik Duası nedir? İşte zengin olmak için okunacak dua

Dua, yaratıcı olan Allah'a yakarma, ondan yardım isteme yöntemidir. Dua şükür için, Allah'ın yüceliğini tesbih etmek ve yardım istemek, bir şey istemek için yapılabilir. İstenilen şeye göre dua etmek ise duanın makbul olmasında etkili olmaktadır. Ancak duanın ediliş biçimi ve isteme şekli oldukça önemlidir. Bu nedenle de ihtiyaca göre açıkça dua etmek gerekmektedir. Peki, zenginlik duası nasıl edilmelidir?



Zenginlik Duası Nedir?



İnsanlar dünya hayatında ferahlık ve bolluk içinde yaşamak isterler. Ancak her zaman çalışmak ve Allah tan bol bereketli rızk, geçim kolaylığı istemek gerekmektedir. Zengin olmak isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri de zenginlik duasıdır. Bunun için de çeşitli zenginlik duası olarak bilinen duaları yaşamın bir parçası haline getirmek gerekmektedir.



İmam Gazali Zenginlik Duası



Okunuşu: “Allahümme Ya Ganiyyü, Ya Hamid, Ya mübdiü,Ya Muid, Ya Fa’alün lima türidü, Ya Rahimü, Ya Vedud, Ekfini bihelalike an haramike ve bi taatike an ma’siyetike ve bi-fadlike ammen sivake.”(Amin)



Anlamı: Ey Gani, Hamid, Mubdi, Mu-id, Rahman ve Vedud olan Allah'ım! Beni helal ettiklerinle iktifa ettir. Harama düşürme, Fadlından ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme! (Amin)



İmam Gazali tarafından okunması önerilen bu dua zenginlik duaları arasında özel bir yere sahiptir. 3,5,7,9 defa olacak gibi tekli sayya denk gelecek şekilde okunması önerilmektedir. Yerlerin ve göğün yaratıcısı olan Allah her şeye gücü yeten kudrete sahiptir. Ve çok fazla borç altında olunsa da, çok büyük fakirlik yaşansa da Allah sonsuz kudreti ile borcu ödetecek, zenginliği verecek olandır. Bu duayı mümkünse günde 70 defa okumanın makbul olacağı dile getirilmektedir.



Bu dua aynı zamanda Hz. Muhammed (s.a.v) peygamberimiz tarafından Hz. Ali (Rd.anh) 'ye öğütlenen dua olarak ta bilinmektedir. Rızkı genişletmek, zengin olmak ve sıkıntıdan kurtulmak için okunacak en etkili dua olarak kabul edilmektedir.



Zenginlik Duası



“Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb”



“Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin! ”



Zengin olmak, helalinden kazanıp helalinden harcamak için edilecek olan bu dua oldukça etkili bir duadır. Sürekli olarak düzenli okunan bu dua Allah'ın izni ile kabul olmaktadır. Sonsuz güç sahibi ve merhametli olan Allah kulunun bu dua ile yakarışına hayırlı ve bereketli kazanç sunarak cevap vermektedir. Bu dua günlük olarak arapça aslı ile okunmalı ve Allah'a iman ederek ondan yardım istenmelidir.



Dualar İçinde Bulunan Zenginlik Duası Olarak Kabul Edilen Ayetler



Duha Suresi 8. Ayet

Ve vecedeke âilen fe agnâ.



“Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?”



Ali İmran Suresi 26. Ayet

Kulillahumme malikel mulki tu'til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa', ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa', bi yedikel hayr, inneke ala kulli şey'in kadir.



“De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."



Zenginlik Duası Okumak



Kur'an-ı Kerim de geçen bu ayetler de zenginlik duası olarak okunmaktadır. Allah Kur'an da kullarına mal, zenginlik, ferahlık ve dünyada sadece Allah'a boyun eğip ondan yardım istemek için yol göstermiştir. İnsanların yapması gereken ise sadece bu duaları gerektiği gibi okumak ve faziletlerinden faydalanmaktadır.



Zenginlik duası olarak okunacak bu dualar Allah'ın kudretine şahitlik etmekte ve sonrasında da kulun ihtiyacı olanı istemektedir. Allah ile iletişim kurarak samimi ve içten bir üslup ile zenginlik duası eden insanların sıkıntıdan kurtulup feraha eriştiği görülmektedir. Dua edip istemek kulun kulluk görevi olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca Allah'a iman edip zenginlik duası eden insan hem isteğini belirtmiş hem de ibadet etmiş sayılmaktadır.



Zenginlik Duası Faziletleri



Zenginlik duası olarak bilinen bu duaları okumak kişinin çektiği zorluklardan kurtulmasına vesile olmaktadır. Başlıca faziletleri şu şekilde sıralanmaktadır;



- Ödenmesi zor görünen yüksek tutarlı ya da küçükte olsa kişiyi zorlayan borçtan kurtulmak.

- Fakirlik ve geçim sıkıntısının son bulması.

- Dünyada kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürecek maddi manevi güze sahip olmak.

- Rızkın artması, kazancın ve evin bereketli olması.

- Daha huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmek.



Tüm bunlar zenginlik dualarının sürekli olarak okunması ile mümkün hale gelmektedir. Çalışarak çabalayan insan dua ile de Allah'ın sonsuz kudreti ile yardımına erişmektedir.