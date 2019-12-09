Tövbe duası nedir? Büyük tövbe istiğfar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Tövbe, bir yanlıştan veya bir günahtan dolayı, bir daha yapılmayacağı adına yemin etmek, karar almaktır. Bu niyazla alınan karar tövbe duası ile daha da güçlenir. Okunacak olan tövbe duası bu kararın daha iyi olmasını sağlayacaktır.

Tövbe Duası Nedir?

Allah bazı özel gecelerle birlikte pek çok zaman kullarının ettiği duaları geri çevirmez. Yüce Allah, daima bana dua edin, isteyin diye buyurmuştur. Aynı zamanda her yanlıştan, hatadan sonra bana dönün, sizi ben affederim demiştir. Elbette ki bu yanlış anlaşılmasın. Allah her tövbeyi kabul etmez.

İstemeyerek, bilmeyerek veya tam emin olmayarak yapılan yanlış ve hatalara tövbe edildiği, alimlerce söylenir. Allah bana her koşuda tövbe edebilirsiniz, buyurmuştur. Tövbe duası, yanlış yoldan çıkıp, doğru yola girilmek istenmesi durumunda, okunan bir duadır. Bu duayı okuyanların tövbeleri, Allah'ın izniyle kabul görülür. Tövbe duasının Arapça ve Türkçe okunuşuna bakalım şimdi.

Tövbe Duası Arapça

Tövbe duasının Arapça okunuşu:

- 'Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim'

Büyük Tövbe İstiğfar Duası Türkçesi

'Ya Rab! Bu ana gelene kadar, elimden, dilimden, gözümden, ayaklarımdan, kulaklarımdan, isteyip veya istemeyip ettiğim tüm günahlardan dolayı tövbe ettim, pişman oldum. Şirk, küfür, isyan, yanlış her ne ettiysem tümünden kalben pişmanım ya Rabbim. Bir daha yapmamaya da senin rızanda ahd ettim. Şeytana uymamı ve bir daha yaptığım bu günahları, ikrar etmeme fırsat tanıma Allah'ım.

Adem aleyhisselam ile peygamberimiz arasında ne kadar nebi varsa, hepsinin hak olduğunu tasdik ederim. Tüm peygamberlere olduğu gibi getirdikleri kitaplara iman ettim. Ya Rabbi! Sen tövbemi rızan ile kabul eyle. Sen içimi bilen ve işitensin. Amin!

Tövbe Duasının Hikmeti?

Hazreti Muhammed'den sonra gelip, İslam'ı yorumlayan alimler, tövbe kapsının insanlara açık olduğunu vurgulamışlardır. Öyle ki insanlar tövbe etmek istedikleri zaman Allah'a sığınırlar. Tövbe kapısının açık olmasıyla beraber, tövbe duasıyla kişi Allah'a yaptıkları yanlışlardan dolayı sığınabilir.

Allah peygamberi, Müslümanlara yaptıkları yanlışlar olduğu zaman uyarır, tövbe etmeye davet ederdi. Çünkü tövbe, insanın hak yolunda yaşamını tamamlayabilmesi için gereklidir. Tövbe etmemiş kişi, Allah'a hiç sığınmamış kişidir.

Tövbe Duası Hakkında

Tövbe duası hakkında bazı yanlış bilgilere sahibiz. Bunlardan ilki, tövbe duası ettikten sonra bir daha hiç yanlış yapılmayacağı zannına kapılmaktır. Oysa insan, hata ve yanlış yapmaya meyillidir. Mümkün olduğu kadar kendisini bunlardan uzak tutmalı, olabildiğince yanlışlara yaklaştığında, derhal Allah'a sığınmalıdır. Yine diğer bir yanlış, canımız ne zaman isterse tövbe duasına sarılmaktır.

Bu iki ince çizgiyi birbirinden ayıran en önemli kavram, niyettir. Kişi niyetinde samimi olursa, ne zaman isterse tövbe edebilir, Allah'tan bundan dolayı sığınabilir. Ancak öteki koşullarda duanın hafife alınmaması gerektiği alimlerin söyledikleri vesilesi ile bilinmelidir.

Tövbeler Kabul Olur mu?

Allah, insanları kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır. Öyle ki insan beşerdir. Hata yapar, istese de yanlışlardan ayrılamaz. Doğru yolu bulması, zaman ve zemin bekler. Görür, daha sonra kafasında ölçer.

Doğrunun ne olduğunu, yanlışın neler yaptıracağını hesaplar. İnsan olgunlaştıkça, Allah'a sığınmanın ne kadar doğru olduğunun farkına varır. Allah, insanın tövbelerini her daim işitir ve duyar. İslam alimleri, kalben ve fikren yapılan her tövbenin Allah katında bir değerinin olduğunu belirtirler. Bu yüzden duanın kabul olması değil, niyet önemlidir.