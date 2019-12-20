Tesbih duası nedir ve nasıl yapılır? Tesbih duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Camide namaz kıldıysanız namazdan sonra tesbihat yapıldığına şahit olmuşsunuzdur. Yapılan tesbihata tesbih duası denir. Tesbihatta Allah’a zikredilir, peygamber efendimize salâvatlar getirilir. Namazı oldu bittiye getirmemek, namazı taçlandırmak ve Allah rızasını kazanmak için tesbihatlar önemlidir.

İster camide isterseniz evinizde namaz kılın, kısa tesbihat (tesbih duası) yaparak, Allah’ın rızasını kazanabilirsiniz.

Tesbih Duası

Tesbih duasını uzun veya kısa tesbihat yaparak yapabilirsiniz. Uzun tesbihatta her vaktin tesbihatı farklıdır. Kısa tesbihat yapıldıktan sonra, Allah’ın isimleri söylenir. Tesbihatların sonunda Kuran’dan farklı sureler okuyorsunuz.

Sabah tesbihatı, Haşr suresinin son beş ayeti, öğle tesbihatı Fetih suresinin son üç ayeti, ikindi tesbihatı Nebe (Amme) suresi, Akşam tesbihatı Haşr suresinin son beş ayeti, Yatsı tesbihatı Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri okunarak bitirilir.

Alimler; tesbih duası okumanın, yapılan niyetlerin ve ibadetlerin hayrını binlerce kat artırdığını kabul etmişlerdir. Tesbihattan sonra yaptığınız duanın makbul dualardan sayıldığını belirtiyorlar.

Tesbih Duası Okunuşu

Uzun tesbihat çok vakit aldığı için camilerde ve bireysel kılınan namazlarda kısa tesbih duası yapılıyor. Camilerde duayı müzzin okuduğu için biliyorsanız Ayetel Kürsi’yi okuyup, tesbih çekiyorsunuz. Ardından ellerinizi semaya açıp, içinizden geldiği gibi dua ediyorsunuz.

Bireysel dua ederken, tesbihat cümlelerini kendiniz söylüyorsunuz. Tesbihat duasını layıkıyla yapabilmeniz için salavatı şerifeyi, tesbihat cümlelerini ve Ayetel Kürsi’yi bilmeniz gerekiyor.

Tesbih Duası Nasıl Yapılır?

Namazı bitirip, sağa ve sola selam verdikten sonra peygamber efendimize salâvat getiriyorsunuz. “Subhanallahi vel hamdu lillahi” cümlesini söyledikten sonra Ayetel Kürsi’yi okuyorsunuz. Sureyi okuduktan sonra sırasıyla 33’er kez “Subhanallah”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” diyerek tesbih çekiyorsunuz.

"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh.” Cümlesini okuyup, ellerinizi açıp, içinizden Allah’a dua ediyorsunuz. Duaya, Allah’a hamdu senalar ederek, peygamber efendimize salat-u selam getirerek başlamanız eftaldir. Duayı, içten, dünya meselelerinden uzak ve yarı hüzünlü şekilde yapmanız önemlidir. Duanızı “amin” diye bitirdikten sonra Fatiha suresini okumayı unutmayınız.

Tesbih Duası Arapça Okunuşu

Tesbih duasının orijinali Arapçadır. Anlam kayması olmaması ve tesbihatın boşa gitmemesi için duayı Arapça okumanız veya söylemeniz önemlidir. Okurken mahreçlere dikkat ederek okumaya özen göstermelisiniz.

Kitapçılarda, küçük tesbih duası kitapçıkları satılıyor. Cep modeli olan bu kitapçıkları sürekli yanınızda taşıyabilirsiniz. Kitapçıkta uzun ve kısa tesbihatın nasıl yapılacağı yazıyor. İster camide isterseniz bireysel namaz kıldığınızda cebinizden çıkararak tesbihatınızı yapabilirsiniz.

Tesbih Duası Türkçe Okunuşu

Türkçe konuşup, yazdığımız için bazılarınız için Arapça okumak ve söylemek zor gelebilir. Bu nedenle, kitaplarda ve internette, tesbih duasının Türkçesi de bulunuyor. Mealini okuyarak da tesbih duası yapabilirsiniz. Fakat duanızın makbul ve faziletli olması için en azından Türkçe okunuşuyla okumanız önemlidir. Birkaç defa okuyarak dilinizi alıştırabilirsiniz. Böylece anlam kayması ve kelime bozukluğu yapmadan layıkıyla tesbih duasını yapmış olursunuz.

Tesbih Duasının Fazileti

1-Tesbih duasında okudunuz veya söylediğiniz “La ilahe illallah” 99 belayı defeder. Bu belaların en hafifi sıkıntıdır

2- “Subhanallah”, “Elhamdulillah”, “Allahu Ekber” diye zikretmek duanın efdalidir. Uhud’dan daha büyük sevaba kavuşursunuz.

3- Gece ibadeti zor geliyorsa, hayra mal sarfedemiyorsanız, düşman korkunuz varsa tesbih duasını sürekli okumalısınız.

4- Zor duruma düştüyseniz, bela ve musibetten korunmak istiyorsanız, tesbih duasını terk etmeyiniz.

5- Tesbih duasında söylediğiniz “Subhanallahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahi vallahü ekber.” Cümlesini sıkça söyleme alışınız. Bu cümleyi söylemeye devam ederseniz, günahlarınızdan arınırsınız. Peygamber Efendimiz, bu cümleyi sürekli söyleyenin cennette bir ağaç diktiğini buyurmuşlardır.

6-Namaz sonrası yaptığınız tesbih duasıyla imanınız kuvvetlenecektir.