Sabah duası nedir? Sabah duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Yeni bir sabaha uyanan her insan yeni bir güne yeni bir başlangıç yapar. Uyanılan her sabah ise her insan için bir lütuftur. Çünkü hiç bir insanın uyuduğu günün sabahına uyanmasının bir garantisi yoktur. Bu nedenle yeni bir sabaha uyanan bir Müslümanın sabah duası okuması hayrına olacaktır.



Sabah Duası Nedir?



Sabah duası, her sabah uyandığımızda okumamızda büyük fayda olan duadır. Hz. Muhammed'in bir hadisine göre; Sabah duası Allah korkusu demektir. Allah'ın sonsuz gücünü ve kudretini, yüceliğini ve büyüklüğünü her zaman akılda tutmak anlamına gelir.



Sabah duası her daim her yerde yüce Allah'ın hazır ve nazır olduğunu düşünmek anlamına gelir. Her şeyin yaratıcısı olan, her şeyi yok iken var eden olduğunu hatırdan çıkarmamak demektir. Allah'ın bütün varlıkları besleyerek büyüten, terbiye eden ve çeşitli nimetler veren olduğunu hatırlamaktır. Tüm bunları her günün sabahında okunan sabah dualarında yeniden hatırlamaktır.



Sabah Duası Arapça



Sabah duasını Arapça okumak en doğru olanıdır. Anca Arapça okuyamayanlar sabah duasını Türkçe olarak da okuyabilirler. Sabah duasının Arapça okunuşu şu şekildedir;



" Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."



Sabah Duası Türkçe



Sabah duası, her sabah yeni bir güne uyanan her Müslümanın okuması gereken faziletli bir duadır. Bu duayı Arapça olarak okuyamayanlar Türkçe olarak da okuyabilirler. Sabah duasının Türkçe anlamını bilmek son derece önemlidir. Çünkü okuduğumuz duanın anlamını bilmek, yaptığımız işe çok daha anlam katar.



Allah'a dua ederken ona ne söylediğimizi bilmek yaptığımız eyleme ayrı bir kıymet katar. Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir;



" Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (ahirete) varış sanadır.



Sabah Duası Nasıl Okunur?



Her duanın yeri ayrıdır. Sağladığı fazilet de önemlidir. Yeni bir güne uyanarak merhaba derken yapılan en güzel iş sabah duası okumak olacaktır. Sabah duası genellikle sabah namazından sonra okunur.



Sabah namazını bitirdikten sonra sabah duası yapan kişinin uyumaması gerekir. Sabah duası okuyan kişi vakti varsa yatıp uyumak yerine Kur'an okumalıdır. Kur'an okuyacak vakti yok ise ya da okuyamıyor ise faydalı işlerle meşgul olmalıdır.



Yeni sabahın ilk ışıklarıyla yaptığı işine odaklanmalı ancak yapmış olduğu duayı hep hatırında tutmalıdır. Eğer kendi işinde çalışıyorsa işine erken gitmelidir. İstifahını yaptıktan sonra da o günün akşam vaktine kadar olan zamanda hayırlı işlerle meşgul olmalıdır. Gününü boş işlerle uğraşarak geçirmemeye özen göstermelidir.



Sabah Duasının Fazileti



Allah vakitlerini boşa harcayanları sevmez. Sabah duası ile yeni bir güne ve çalışmaya başlayanların işleri yolunda gider. Sabah duasıyla güne başlayan kişi para da kazanır. Kazanmış olduğu parayı zekat olarak veren kişi büyük sevaba nail olur.



Bir Müslümanın edeceği duaların Allah katında her zaman kabul edilmesi önemlidir. Bu nedenle iyilik yapmak ve iyilik bulmak amacı olan herkes Allah'ın rahmetinden mutlaka nasibini alır. Allah sabah duası okuyarak kendisini sıklıkla hatırlayanları korur.



Yeni Bir Sabah Duasıyla Başlamak



Allah kullarının her zaman kendisini hatırlamasını ve yapacakları her işi bu doğrultuda yapmalarını ister. Bu anlamda yeni bir günün sabahına uyanan her Müslümanın sabah duası okuması hayrınadır.



Sabah duası okuyanlar Allah'ı her zaman hatırlar. Her sabah yaratıcısından istekte bulunur. Her vakit dua etmek önemlidir. Ancak sabah vakitlerinde edilen duanın ayrı bir önemi ve yeri vardır. Bu sayede Allah katında büyük bir sevap kazanma imkanına erişirsiniz.