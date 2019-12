Rabbi Yessir duası nedir? Rabbi Yessir duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Rabbi yessir duası, Kur'anda geçen ayetlerden birisidir. Ancak Rabbi yessir bir ayet değil duadır. İşlerin kolaylaşması ve yoluna girmesi için okunmakta olan bu dua, dilimizde alışkanlık olduğu zaman oldukça basittir. Kişiye ferahlık ve huzur veren bu duanın Arapça ve Türkçe okunuşlarını yazımızda sizde bulabilirsiniz.



Rabbir Yessir Duası Nedir?



Rabbi Yessir, dara girildiğinde Allah'tan yardım istemek amacıyla okunur. İslamın büyük alimlerine göre kim ki hayat hengamesi içerisinde sıkışıp kalırsa mutlaka Rabbi yessir duasını okumalı ve bundan faydalanmalıdır. Alimlerin en çok dile geldikleri bu dua, Allah'ın yardımına muhtaç olunduğu dönemler haricinde istenildiği zaman okunabilir. Bizde sizlere duanın Arapça ve Türkçe okunuşlarını aktarmaya çalışacağız.



Rabbi Yessir Duası Arapça Okunuşu



'Bismillahirahmanirahim. Rabbi yessir vela tüessir Sehlil aleyna bi fadlika ye müyessir Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian ve temmim bil heyri.'



Duanın Arapça şekli budur. İsteyenler ezberleyerek Allah'a sığınmak ve ondan yardım dilemek için ezberleyebilir. İslam alimleri Rebbi Yessir duasının Arapça ezberlenmesi ve okunmasının çok hayırlı olduğunu dile getirirler.



Rabbi Yessir Duasının Türkçe Anlamı



'Allah'ım senin sonsuz olan merhametin ve yardımların olmadan ben bu işi kendi başıma yapamam. Allah'ım tüm hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır. İlmimi artırarak, yapacağım işlerin bana ve çevreme faydalı olmasını eyle ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.'



Rabbi Yessir duasının Türkçe okunuşu bu şekildedir. İsterseniz duayı Arapça ezberleyerek, okuyabilirsiniz.



Rabbi Yessir Duasının Fazileti Nedir?



Hepimiz insan olduğumuzdan, hayat içerisinde tercihlerde kararsızlıklar, sıkıntılar çekebiliriz. Bu sıkıntılardan kurtulmak için Rabbi yessir duası çok hayırlı olur. Kişinin hayatındaki işlerinin daha çok kolaylaşmasını, rahata kavuşmasını sağlar. Tercihlerin ve kararların hayırlı ve hızlı alınmasına yardım eder. Rabbi yessir duasının faziletleri aşağıda yer alıyor.



- Umutsuzluğa düşen insan için tutunacak olan bir dal gibidir. Bu duanın dallarını tutan, hayra, huzura, mutluluğa Allah'ın izniyle erişir.



- Başaramama korkuları yaşandığı durumlarda bu duanın okunması, kişinin inancını yükseltir. Allah bana inananlarla beraberim demiştir.



- Rabbi yessir, Allah'ın sonsuz gücünü ve hikmetini kabul etmektir. İnsanın kendi acizliğini farkına varmasıdır.



- İslam alimleri, bir sınava veya önemli bir konuya girileceği zaman bu duanın okunmasının yardımcı olacağını söylerler. Yapılacak işin daha hayırlı sonuçlanmasını sağlar. İslam alimlerinin bazıları, Hazreti Muhammed'in bu duayı daima okuduğunu belirtmişlerdir.



- İşlerin zorlaşmaması, kolaylaşması için Rabbi yessir duası her zaman her yerde okunabilir. Allah'ın takdiri ile işler kolaylaşır. Kişi girdiği tüm zorluklarda kolaylıklar görür. Her şey çok daha iyi hale gelir.



Rabbi Yessir Neden Okunmalı?



Müslümanlar, işlerinin daha hayırlı olması, şeytanın şerlerinden korunmak için dua okumakla yükümlüdürler. Rabbi yassir duası da Müslümanların okumakla yükümlü oldukları hayırlara vesile olan bir duadır. Kişinin kalbini temizlediği ve ibadetlerine daha sıkı bağlandığı alimler tarafından dile getirilir.



Hatta kimi alimler duanın okunması sonucunda kişinin ibadetlerini daha hayırla yapacağını ve Allah'a olan inançlarının kuvvetleneceğini söylerler. Rabbi yessir duası, insanın vakıf olması, ilim yolculuğunda okuması gereken en güzel dualardan birisidir.



Hayırlara Vesile Olması İçin Okunur



Müslümanlar arasında bir işe başlamadan önce mutlaka besmele okunması gereklidir. Besmele yapılacak olan işin hayırlı olması için gereklidir. Rabbi yessir duası da besmeleden sonra okunması gereken ve tıpkı onun gibi hayırlara vesile olan bir duadır. Kul, besmeleden sonra bu duayı okur ve işini yapmaya başlarsa (bu iş ne olursa olsun) çok daha fayda sağlayacağı, hayırlı sonuçlar alacaktır.