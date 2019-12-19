Kötülükten korunma duası nedir? Arapça ve Türkçe okunuşu

Kötülüklerden korunma duası, beladan, musibetten Allah'a sığınmak anlamındadır. Duanın yapılmasının nedeni, her türlü şer ve beladan korunmaktır. Duayı sadece kendimize değil, sıkıntıya, musibete düşebilecek yakınlarımız ve tüm Müslümanlar için okunur.

Sizlerle paylaşacağımız bu kötülüklerden korunma duasını sabah, akşam, yatmadan önce dilediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Allah'a yalvararak yaptığınız her duanın hikmetinin daha güzel olduğunu bilmek, duanın kabul olması için çok güzel bir yoldur.

Kötülüklerden Korunma Duası Arapça

Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.

Kötülüklerden Korunma Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce arşın Rabbisin. Allah'ın istediği, dilediği olur. İstemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir.

Kötülüklerden Korunma Duası Neden Okunur?

İnsanlar, bugün veya yarın başlarına ne gibi musibetler geleceğini bilmezler. Bu yüzdendir ki insanoğluna aciz yakıştırması yapılmıştır. Çünkü insanın elinden gelmeyen pek çok şey vardır. Yarına çıkıp çıkmayacağı, bir şerle karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değildir. Aynı şekilde yakınları ve sevdikleri, tüm insanlar için böyledir.

Bu duanın yapılmasının nedeni, Allah'ın gücüne, hikmetlerine, sonsuz azametine sığınmaktır. Allah'a ben güçsüzüm, ben acizim, yardım et demektir. Allah, insanoğluna kul olduğunu ve kendisine daima dua etmesini emretmiştir. Kulluğunu unutmaması gerektiğini ve kendisini ancak Allah'ın koruyacağını belirtmiştir.

Duanın Fazileti

Alimler kötülük ve musibetten korunma duasının hikmetlerini saymakla bitiremezler. İnsanın bu duayı yaptıktan sonra daha çok kuvvetleneceğini, başına gelen musibetleri de Allah'ın izniyle atlatacağını belirtmişlerdir. Dua okuyan her kimsenin, çevresinde bir kalkan gibi zırhların çevrileceği birkaç alim tarafından dile gelinmiştir. Bu duanın namaz sonrası okunmasının faziletinin daha çok artacağı belirtilmiştir.

Kötülüklerden korunma duasının bir diğer hikmeti, kulun kendi acizliğinin farkına varmasıdır. Allah, aciz olduğunu bilip sabır eden kullarına müjde vermiştir. Alimler, Allah'ın dua eden insanları çok sevdiğini belirtirler.

Kötülüklerden Korunma Duası Nasıl Okunmalı?

İslam dininde, peygamberimizin dediği gibi zorlama yoktur. Kimse zorla dua okuyamaz, Allah'a elbette yalvarmaz. Lakin, onun gücü anlaşıldıktan sonra kişi evrenin sonsuzluğu karşısında dilsiz kalıp, ne kadar küçük olduğunun farkına varır.

Bu yüzdendir ki duaları okurken, saygı gösterilmeli, mümkünse abdest alınmalıdır. Eğer abdest alınmışsa iki rekat namaz kılınmalı daha sonra bu nurlu sözcükler dilden dökülmelidir. Abdest alınmadan veya namaz kılınmadan da bu dua okunabilir. Hatta dille söylemeye bile gerek yoktur. Ancak saygı, duayı okurken her şeyden önce gelmelidir.

Kişi Allah'a yalvarırken mutlaka hazırlığını yapabilmelidir. Allah'a aciz olduğunu belirtip, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak ne fenalıktır. Allah emreder ki kullarının kendisinin önünde eğilmesini, ağlamasını. Ancak Allah ne eğilmeye ne de birinin kendisine ağlamasına muhtaçtır. Bu bilinerek davranılmalıdır.

Duam Kabul Olur Mu?

İnsanoğlu, Allah'a kendisini ve çevresini koruması için dua eder. Ancak Allah'ın duayı kabul edip etmeyeceğini kimse bilmez ve haddine değildir. Bu yüzdendir ki peygamberimiz Müslümanlara dua etmelerini ama takdirinin Allah'a bırakmalarını emretmiştir. Çünkü takdir ancak Allah'ındır. Ondan ne gelirse kabul edilmeli ve her zaman şükür edilmelidir. Aciz olduğunu anlayan kul her zaman hikmetle duasını edeceği için Allah'ın izniyle kabul olur.