Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi okunacak dua

Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi, Kur'anın indirilmeye başladığı zaman dilimidir. Bu yüzden Müslümanlar bu gecede ibadetlerini artırmakla ve dua etmekle yükümlüdürler. Kadir gecesinde okunacak dualar ile Müslümanlar sevaplarını artırabilirler.

Kadir Gecesi Duası Nedir?

Kur'anın yeryüzüne indirilmeye başlandığı gün ve gece Kadir Gecesi olarak nitelendirilir. Hazreti Peygamber bu gecede cemaatle namaz kılınmasının ve dualar okunmasının hayırlı olduğunu belirtmiştir. Sizlere Kadir Gecesinde okunacak duanın Arapça ve Türkçe'sini aktaracağız. Sizde bu mübarek günde duayı okuyarak, Allah'ın rızasını kazanabilirsiniz.

Kadir Gecesi Duası Arapçası

Bin aydan çok daha hayırlı olduğu söylenen Kadir gecesinde okunacak duanın Arapçası şu şekildedir.

'Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni.'

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir. Hayırlara vesile olması ümidiyle okunan bu duanın Türkçe anlamı ise şu şekildedir.

Kadir Gecesi Duası Türkçesi

Kadir Gecesinden okunan duanın Türkçesi şu şekildedir.

'Allah'ım! Sen çok affedensin, affetmeyi çok seversin. Beni ve Müslümanların tümünü bağışla.'

Bu duayla hayır kapıları açılır. Bin aydan hayırlı olduğundan, duanın kabul edilmesi mümkündür. Birçok İslam alimi de bu duanın Müslümanın af olması için sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ancak sadece bu dua değil, Allah'ın büyüklüğünü ve hikmetini anlatan dualar da Kadir Gecesinde okunabilir.

Duanın Hikmeti Nedir?

Hazreti Aişe başta olmak üzere farklı kişiler Peygamber efendimizin yanına gelip dua istediklerinde Allah'ın resulü bu duanın okunmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca bu duanın Kadir Gecesinde okunmasına Müslümanların tamamına buyurmuştur. Kadir Gecesinde okunan bu duanın hikmeti, Allah'tan af ve mağfiret istenmesidir.

Allah Müslümanları bu gecenin bereketli yüzü suyu hürmetine affeder. Kim ki bu duadan nasibini alırsa, Allah'ın affediciliği onun üzerinde olur. İslam alimleri Kadir Gecesinde bu duanın her namaz sonrasında, normal vakitlerde okunmasının çok hayırlı işlere vesile olacağını buyurmuşlardır. Özellikle darda olan insanların, sıkıntılarından kurtulacakları, Allah'a sığınmanın kendilerini rahatlatacağını dile getirmişlerdir.

Türkçe Mi Arapça Mı Okunmalı?

Kadir gecesinde okunan bu duanın Türkçe veya Arapça okunması aynı şeydir. Arapça biliniyorsa okunmasını daha hayırlı olacağı üzerine hikmetli söylemler vardır. Allah'ın izniyle niyetin güzel olması ve safi olması, duanın kabul olacağına işarettir. Kadir Gecesinde okunacak dua, kulun affedilmesi için en güzel hediyedir.

Kadir Gecesinde Neden Dua Okunmalı?

Hazreti Peygamberin kendisi, Kadir Gecesinin bin aydan çok daha hayırlı olduğunu ve bu günde yapılacak hayırların bin kat daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Allah'ın merhametinin ve rahmetinin bu ayda Müslümanların üzerinde çok fazla olduğu belirtilmiştir.

Bu yüzden Kadir Gecesinde okunacak her dua her surenin ayrı bir hikmeti ve hayrı vardır. O gün içerisinde tutulacak orucun, kılınacak namazın ve verilecek zekatın apayrı bir yeri vardır. Allah resulü Müslümanlara mallarını her zaman dağıtmalarını, Kadir Gecesinde 2,3,4 kat daha fazla dağıtmalarını emretmiştir.

Kadir Gecesinde Okunacak Diğer Dualar?

Kadir gecesi duasını yukarıda sizlerle paylaştık. İsterseniz bu duayı yanınıza alabilir, sadece Kadir Gecesinde değil, her zaman okuyabilirsiniz. Kadir Gecesinde tüm sureler okunabilir.

Belirttiğimiz duaya ek olarak Kur'an okumak hayırlara vesile olur. Kur'an okunması bilinmiyorsa, Türkçe ve Arapça dualar okunabilir. Bilmeyenler Fatiha, Nas ve Felak gibi kolay duaları okuyabilirler. Ayrıca bu duanın Kadir Gecesinde hayırlı olduğunu söyleyebiliriz.

'Allah'ım, sen bağışlayan ve esirgeyensin. Bu mübarek gece hürmetine, Hazreti Peygamber ve tüm nebilerin yüzü suyu hürmetine, bizi bağışla. Kötülüklerden, şerden esirge. Hayırlı olandan bize de nasip et. Ya Rabbi. Sen gören ve işitensin.' Amin.